La raisinée aura sa Coupe du monde

Les candidats ont une année pour se préparer. La première Coupe du monde de la raisinée aura en effet lieu du 2 au 4 octobre 2020 à Poliez-le-Grand dans le Gros-de-Vaud, pour célébrer les 20 ans de la remise en service du vieux four à pain du village.

«Cette compétition sera une première mondiale», ont assuré les organisateurs jeudi matin lors de la présentation de la manifestation. Entre trente et cinquante cuiseurs sont espérés. «Mais on serait ravi d'en avoir plus et peut-être des étrangers. Nous savons que ce type de préparation à base de fruit se fait aussi en France, en Belgique et en Turquie», a expliqué le président du comité d'organisation Christian Ménétrey.

Le chef réputé Carlo Crisci présidera le jury chargé de départager les vins cuits. «Je n'avais jamais fonctionné comme président, mais j'ai accepté car c'est un produit que j'affectionne. Il m'a accompagné durant toute ma vie et ma carrière, d'abord dans des desserts, puis pour réaliser des glaçages.»



Membre et président du futur jury, Josef Zisyadis et Carlo Crisci entourent les organisateurs de la future 1re Coupe du monde de la raisinée, Christian Ménétrey et Alain Ménétrey. Image: SYLVAIN MULLER

Parmi les festivités qui s'étaleront sur deux jours aura lieu l'élection d'une Miss Raisinée. Le jury chargé de l'élire sera présidé par la marraine de l'association du Vieux four, la snowboardeuse et adepte de wingsuit Géraldine Fassnacht. «Je le ferais avec plaisir car je suis très attachée à ce village qui reste mon camp de base. Mais je serais ravie si le jour J on doit aussi élire un Mister Raisinée».

A noter enfin que la brasserie artisanale La Challensoise a dévoilé jeudi matin une spécialité conçue pour l'occasion: La Cuite. Une bière blonde dont la second brassage, celui destiné à produire le gaz, se fait en présence de raisinée.

Plus d'infromations sur le site de la compétition ici, sur Facebook et Instagram.