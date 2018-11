La rude concurrence fait tourner la tête aux bars à vins

En 2011, «24 heures» titrait «Les bars à vins se multiplient mais ne désemplissent pas» (voir l'article ci-dessous). Sept ans plus tard, trois des six enseignes citées ont disparu (Wine Universe, Epicurious, Verre à Pied), deux ont changé de main (Yatus, Midi 20 ), et de nouveaux établissements sont venus étoffer l’offre désormais pléthorique (Ta Cave, Vintage, Duke’s…).

Ce qui était alors considéré comme une «saine concurrence» par les gérants a aujourd’hui un fort goût de bouchon. «Pour moi, il y a une suroffre à Lausanne, plus personne ne s’en sort», constate Julien-V.-A. Vogel. Avec ses associés, ils ont remis en mai 2017 les clés du Yatus, ouvert fin 2011 à la rue du Petit-Chêne, à la chaîne Mövenpick Wine Bar. Les Yatus de Vevey et de Fribourg faisaient aussi partie du lot. «C’était un crève-cœur personnel, mais je voyais toutes les offres qui arrivaient, le désintérêt des gens pour le produit et la très bonne offre de Mövenpick… Je reste un homme d’affaires!»

Le handicap du vignoble

À 150 mètres de là, les associés du Midi 20 ont aussi jeté l’éponge il y a une semaine. «On avait autofinancé ce projet. Après dix ans, on n’a pas gagné d’argent, voire perdu un peu», dit sans aigreur Pierre Thomas. Le journaliste spécialiste des vins explique les difficultés de l’entreprise: un local en dessous de la taille critique, un créneau horaire extrêmement limité - il faut faire son chiffre entre 17h30 et 20h30 - mais aussi le terreau lausannois. «Il est plus facile de faire marcher un bar à vins à Londres, New York ou Paris, constate-t-il. La proximité d’une région viticole est presque un handicap - les sollicitations sont nombreuses pour attirer les gens dans le vignoble.»

Le développement de l’offre œnotouristique à Lavaux et à La Côte n’aide pas les petits bars urbains et crée une concurrence à la source. «Tout le monde vend à la propriété, la comparaison de prix est vite faite sur internet», ajoute Pierre Thomas. Selon lui, Lausanne peut accueillir 5 ou 6 bars à vins, pas plus. Or dans l’annuaire, on trouve une quinzaine d’enseignes sous cette rubrique (des pizzerias et autres lieux de restauration figurent dans la liste). Et aucune statistique ne permet à la police du commerce de dire combien ils sont vraiment, les gérants étant au bénéfice d’une licence de café-bar, de café-restaurant, voire de caveau. Ces enseignes, de par leur spécificité, échappent aussi à GastroVaud.

Spécialités et diversification

À l’heure où tout le monde se proclame spécialiste, certains tentent la spécialisation. C’est le cas de La Mécanique des fluides, qui succède à Midi 20 avec une offre axée sur les vins nature et bio (lire encadré). Une bonne idée? «C’est peut-être le seul moyen de réussir, répond Pierre Thomas. Mais il faut avoir un discours, un patron qui peut répondre à la curiosité des clients.»

Car il faut bien faire venir, puis retenir la clientèle - beaucoup d’expatriés plus habitués à la philosophie du bar à vins - qui n’est pas extensible à l’infini. Pour obtenir la préférence de ces amateurs de vins urbains et exigeants, chacun apprend à se diversifier. Le Duke’s (ouvert au Rôtillon par l’ancien gérant du Verre à Pied) accorde ses vins aux concerts de jazz; Ta Cave, sous-gare, offre l’apéro à vie aux contributeurs qui ont permis son ouverture; le Vintage, à Langallerie, sert des antipasti gratuits chaque samedi soir…

Dans le reste du canton

La concurrence est aussi rude dans les autres villes viticoles, à La Côte ou dans le Chablais. Au 118, à Aigle, Joseph Pellegrino organise 6 à 8 événements par année et s’est mis il y a deux mois à la petite restauration. «On est désormais un café-bar-vinothèque-restaurant», plaisante-t-il, évoquant plus sérieusement cette «diversification obligatoire».

Le concept, qui commence à fleurir loin des vignobles phares, souffrira-t-il partout d’un marché pléthorique? Un projet vient d’être mis à l’enquête à Payerne. Une vinothèque a ouvert aux Diablerets. Et Yverdon compte trois bars à vins - le Bar d'Y-vins, Kalaya et le Kings bar - contre zéro il y a deux ans. (24 heures)