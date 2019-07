La sélection de restaurants proposée par l’Office du tourisme surprend

«Où manger à Lausanne au petit-déjeuner, à midi et le soir?» C’est le sujet d’un article publié sur my-lausanne.com, le blog de Lausanne Tourisme. Il conseille une quinzaine d’adresses, dont L’Étoile Blanche, Le Loxton, Le Pointu, Le Lacustre, le Bottle Brothers, Ça Passe Crème, Café Mood, Le Perroquet, Blackbird Breakfast Club…

D’aucuns qualifieront volontiers l’écrasante majorité des lieux répertoriés de «bobos». Il s’agit en tout cas d’adresses dont l’atmosphère et la carte sont résolument dans l’air du temps. Pourquoi ces cafés-restaurants et pas les autres? Sur quels critères la sélection repose-t-elle? L’article ne le dit pas.

Nous avons demandé à l’Association des cafetiers-restaurateurs ce qu’ils pensaient de la démarche de Lausanne Tourisme. «Une entité de ce type doit rester neutre et laisser à chacun le soin de choisir son établissement préféré», estime le comité de GastroLausanne par la voix de sa présidente, Susan Sax. «Il existe à l’heure actuelle suffisamment de moyens de communication pour donner son avis. Peut-être serait-il plus judicieux de simplement mettre à disposition une liste d’adresses précisant le type de cuisine et donnant des informations sur l’infrastructure, mais sans commentaires, et de les remplacer par des liens sur les différents blogs?»

Patronne du Vidy Lunch Café, Susan Sax fait part de sentiments partagés. «Cette sélection de Lausanne Tourisme peut sembler subjective, mais les appréciations en matière de restauration le sont toujours. Ce qui peut nous interpeller en revanche, c’est le choix de mettre en avant certains établissements et pas tous. Tout en tenant compte du fait que l’offre lausannoise est très dense et qu’il serait difficile de référencer chaque restaurant et de maintenir à jour les ouvertures, remises et fermeture.»

Mentionner l’ensemble des établissements serait «impossible, tranche le directeur de l’Office du tourisme, Steeve Pasche. D’ailleurs, les lecteurs ne recherchent pas ce genre de listes.»

Il défend l’article du blog par la stratégie de communication aux fondements de la marque MyLausanne. «Elle s’adresse à un public cible: les couples city breakers entre 25 et 45 ans .» Il indique aussi que, contrairement au site classique de Lausanne Tourisme, MyLausanne est «davantage orienté sur l’expérience. Une partie de nos hôtes ne veulent pas simplement des informations pratiques, mais des suggestions, des propositions, des idées. Par ailleurs, c’est aussi ce qu’attend toute personne qui consulte un blog.»

Quels sont les critères déterminant le choix des cafés-restaurants conseillés aux touristes? «Nous essayons de mettre en avant les éventuelles nouveautés, nous intégrons également les coups de cœur des personnes interviewées dans notre magazine (ndlr: «The Lausanner»), sans oublier quelques incontournables des Lausannois, car ce public cible veut vivre une expérience au plus proche des locaux.»