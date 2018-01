La statue de la Justice pucée contre les vols

Sur la place de la Palud à Lausanne, on n’arrête pas les voleurs. Le progrès, non plus. Ainsi, afin que les vols répétés de l’épée et de la balance de la statue de la Justice ne restent plus impunis, les autorités ont décidé… de la pucer. Une information révélée par le quotidien La Liberté ce vendredi, et confirmée par la municipale des finances Florence Germond. «Certains objets contiennent ou contiendront une puce pour permettre la géolocalisation. Les derniers systèmes de puces permettent de les insérer pour un coût marginal.»

Rien qu’en 2017, l’épée que brandit fièrement la statue a été dérobée à trois reprises. La dernière fois, c’était peu avant le week-end du Jeûne. Comme à chaque fois, une enquête avait été ouverte pour retrouver les voleurs, grâce notamment aux images vidéo de la caméra fixée sur l’immeuble voisin et pourtant braquée sur la fontaine et la statue, mais en vain. Cela devenait d’ailleurs une habitude. Ou un défi.

Vandalisée à moult reprises

Par le passé, la statue s’est déjà fait dépouiller de son arme en 2009, en 2011 et en 2013. Sa balance, elle, avait été endommagée en 2005, arrachée et jetée à terre en 2014 et dérobée en 2016. Face à ces vols à répétition, la Ville avait commandé plusieurs répliques de cette fameuse épée à 1000 francs l’unité. L’originale a été mise à l’abri au Musée historique de Lausanne.

Mais trop, c’est donc trop. la Municipalité de Lausanne compte désormais sur l’électronique pour pister d’éventuels nouveaux voleurs. Les autorités misent toutefois sur la discrétion et ne souhaitent pas donner de plus amples informations sur la technique qui a été retenue histoire de ne pas «inciter à de nouveaux vols».

La statue de la Justice, qui tient une épée dans la main droite et une balance dans la main gauche, orne la fontaine de la Palud au centre de Lausanne depuis 1585. Elle est l’œuvre du sculpteur Jean Perroud et de son fils qui a terminé le travail à la mort de son père. Elle est classée monument historique. (24 heures)