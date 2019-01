La terrasse d’un restaurant Coop remplacera celle du Kursaal

Les nostalgiques du Kursaal-Théâtre des variétés de Lausanne pourront à nouveau bientôt s’installer sur une terrasse à Bel-Air. Le centre Coop qui ouvrira prochainement au rez-de-chaussée de l’îlot Terreaux-Mauborget, construit entre 1898 et 1901, a mis à l’enquête cet automne une terrasse de 36 places.

Ce restaurant, dont on ne connaît pas les contours, aura un lien direct avec le centre commercial, dans lequel on pourra aussi pénétrer par l’ancienne entrée de feu le Cine Qua Non. Coop ne souhaite pas donner d’information quant à la date d’ouverture ou à l’étendue et au contenu de ce nouveau centre commercial «pour des raisons évidentes de concurrence».

Mais on en trouve les plans sur le site du bureau d’architecture en charge du projet, Squalli architectes, qui a également créé quinze appartements dans les combles de l’îlot il y a deux ans. On apprend que le chantier du rez-de-chaussée, devisé à 11 millions de francs, devrait être terminé en mars de cette année. Et aussi que plusieurs commerces devraient s’installer sur 1200 m2 «dans l’emprise de l’ancien théâtre». Le silence du N° 2 de la grande distribution ne permet pas de savoir si le Coop City de Saint-Laurent sera pérennisé.

Lors des Journées du patrimoine, en septembre 2016, on apprenait que les volumes du théâtre – soit le balcon, la scène, l’escalier et la verrière – seraient conservés. Et que la verrière, recouverte de cuivre, pourrait retrouver ses vitres et sa luminosité. Quant aux fresques flashy de 1918-1920 mises au jour au début du chantier, le propriétaire aurait l’obligation de les conserver, mais pas de les rendre apparentes. Il faudra attendre l’ouverture du centre commercial pour voir le sort qu’on leur aura réservé. (24 heures)