La tribune du stade du Bois-Gentil a brûlé

«Toute une enfance en train de brûler.» Les mots d’un jeune homme, posés sur une vidéo de 20 minutes.ch résument ce que ressentent depuis jeudi de nombreux Lausannois.

La tribune en bois du terrain du Bois-Gentil est partie en fumée. Et avec elle des souvenirs de footballeurs et de spectateurs de plusieurs générations. Principalement utilisés par des «scolaires», les lieux servent aujourd'hui de terrain d’entraînement pour le LS. Et de jeu pour les moins de 21 ans.

C’est autour de 1 h dans la nuit de mercredi à jeudi que l’alerte a été donnée. Policiers et pompiers sont intervenus, mais l’estrade en bois n’a pas pu être sauvée. Une haie et des arbres voisins ont aussi été brûlés. Il n’y a eu aucun blessé.

Pour l’heure, l’origine du sinistre est indéterminée. La route des Plaines du Loup a été fermée dans les deux sens par la police, de 1 h à 3 h du matin, afin de garantir la sécurité et l’accès du site aux secours. L'intervention a nécessité l’engagement de 17 sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que 10 policiers de la police municipale de Lausanne.

«Je suis passé devant cette carcasse encore fumante ce matin», raconte Patrice Iseli, chef du Service des sports de la ville de Lausanne. Il dit l’importance de ce stade. «Des clubs historiques du nord de Lausanne y jouent depuis de décennies…» Oscar Tosato, municipal des sports grand fan de football, se souvient d’un derby LS-Malley qui avait vu s’opposer les Chapuisat père et fils. «J’habite à 200 mètres, ça fait 20 ans que je vais voir des matches là-bas», raconte l’élu socialiste, non sans émotion.

L’estrade, d’une capacité d’environ 300 places avait aussi «une importance hautement symbolique», rappelle le chef de service. Construite en 1946, tout en bois, elle avait cet aspect «suranné, particulier et décalé. Tout ça faisait son charme.» Oscar Tosato abonde: «c’était le plus beau et le plus bucolique des stades pour les équipes de ligues inférieures.»

Appelée à être détruite, dans quelques années dans le cadre du projet métamorphose, la tribune disparaît donc prématurément des terrains lausannois. Quant à savoir si une structure provisoire sera installée, trop tôt pour le dire. Mais le Service des sports en possède. «Nous devrons en discuter aussi avec les équipes qui l’utilisent», conclut Oscar Tosato

Le municipal lausannois des sports Oscar Tosato a fait part de son émotion sur Facebook.