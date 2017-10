La violente agression de deux Lausannois émeut le monde

Alors qu’ils visitaient dimanche l’ancienne cité moghole de Fatehpur-Sikri, deux voyageurs suisses ont été suivis, harcelés puis passés à tabac par une bande qui voulait se photographier en leur compagnie. C’est ce que rapportait jeudi le Times of India.

L’agression, survenue à une quarantaine de kilomètres à l’ouest d’Agra et de son iconique Taj Mahal, dans l’Etat de l’Uttar Pradesh, au nord du pays, fut extrêmement brutale. Le couple a d’abord été emmené dans un hôpital situé à proximité des faits, puis à New Delhi, où il a reçu des soins médicaux.

Selon le témoignage du couple dans le média indien, le jeune homme souffre d’une fracture au crâne et d’un caillot de sang dans le cerveau. Sa compagne, elle, s’en sort avec un bras cassé. Tous deux ont ajouté que, alors qu’ils gisaient ensanglantés après l’agression, les passants, indifférents à leur sort, s’arrêtaient pour les filmer avec leur téléphone portable.

Les victimes restaient injoignables jeudi. D’après un proche, le couple serait domicilié à Lausanne. Selon une de ses amies, la jeune femme âgée de 24 ans, tout comme son compagnon, a précisé qu’elle ne souhaitait parler à aucun journaliste suisse. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé l’agression. L’ambassade de Suisse à New Delhi les soutient dans le cadre de la protection consulaire. Le DFAE précise par ailleurs qu’il ne peut donner davantage d’informations, pour des raisons de protection des données et des personnes.

Pierres et bâtons

«Ils nous ont d’abord fait des remarques que nous ne comprenions pas, puis nous ont forcés à nous arrêter pour prendre des selfies. (…) Ils nous ont demandé de les accompagner mais nous avons refusé et, peu de temps après, ils m’ont lancé des pierres et des bâtons», témoigne encore le jeune homme dans le journal indien. «Ils ont lancé des pierres sur nous deux. J’ai été frappé au dos, à l’épaule et à la main. Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils nous ont attaqués. Ils n’ont pris aucun de nos objets de valeur», poursuit-il.

Un baiser en cause?

Depuis l’agression, la police locale a procédé à l’arrestation d’un premier suspect. «Il est en détention et interrogé», a déclaré Pradeep Kumar, un policier de Fatehpur-Sikri. Plusieurs autres agresseurs auraient été identifiés. Selon plusieurs médias, quatre personnes au total seraient en cause. Le Times of India rapporte qu’un policier a laissé entendre que le jeune couple était en train de s’embrasser et que ce baiser aurait déclenché l’attaque. La jeune femme dément fermement cette version des faits.

Du côté des autorités, la ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, a elle-même réagi à cet incident, via Twitter. Elle a ordonné un rapport des autorités locales de l’Uttar Pradesh.

Echo médiatique

Jeudi, de nombreux titres de la presse mondiale relataient l’attaque. Le New York Times, le Seattle Times, le Daily Mail, la BBC, Le Figaro, Le Parisien ou encore Libération, pour n’en citer qu’une partie. Tous reprenaient le témoignage du jeune couple lausannois initialement publié dans le Times of India.

Le quotidien new-yorkais rappelle que «dans un avis de voyage avant l’incident, le gouvernement suisse mettait en garde contre les taux élevés de criminalité en Inde, les voyageurs étrangers étant de plus en plus pris pour cible dans les viols et les infractions sexuelles.»

Le Seattle Times, lui, assure que «les touristes étrangers font régulièrement face au harcèlement en Inde, avec des groupes de personnes, souvent fascinées par les cheveux blonds ou les yeux bleus, les sifflant et les chahutant.» Et de poursuivre: «D’autres peuvent prendre des photos (des touristes) sans permission ou insister pour poser (avec eux) afin de prendre des selfies.» Le journal assure aussi que «l’Association des agents de voyages de l’Uttar Pradesh a écrit plusieurs fois au gouvernement pour lui demander d’améliorer la sécurité dans les endroits attirant un grand nombre de touristes».

Le Daily Mail rapporte des réactions trouvées sur les médias sociaux: «Certains ont dit que l’incident était un coup dur pour les espoirs de l’Inde d’attirer plus de touristes dans le pays.» En 2016, 8,8 millions de touristes étrangers ont visité l’Inde, selon des chiffres du gouvernement. Ce chiffre représente une croissance de 9,7% en un an.

(24 heures)