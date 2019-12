Landi Gros-de-Vaud va se regrouper à Assens

Huit ans après le rachat du garden centre Andréfleurs et cinq ans après le déménagement de son magasin Landi sur le site d’Assens, la coopérative Landi Gros-de-Vaud s'apprête à réunir toutes ses activités sur ce même site grâce à la construction d'une nouvelle halle et d’un nouveau bâtiment. Le directeur, Olivier Sonderegger, a présenté les motivations de ce projet mercredi lors de l’assemblée générale annuelle de la coopérative. «Outre de faciliter les contacts entre les employés et de favoriser les synergies, ce projet nous permettra d’offrir à nos clients un vrai espace de chargement pour les articles lourds et nous évitera de réinvestir de l’argent dans des serres vétustes et des locaux anciens.»

Le projet a été mis à l’enquête au mois d’octobre passé et n’a pas suscité d’opposition. En revanche il attend encore le feu vert du Canton. Sont prévues la construction d’une halle qui recevra l’assortiment du magasin agro resté jusque-là à Échallens (aliments pour bétail, engrais, produits phytosanitaires...) et celle d’un bâtiment commercial et administratif. Ce dernier abritera l’animalerie du garden centre au rez-de-chaussée et tous les bureaux de la coopérative au premier étage. Le coup d’envoi des travaux est espéré au printemps prochain.

Pas de station-service

Le projet mis à l’enquête ne comportait cependant pas de station-service avec shop et lavage, comme l’idée avait été évoquée il y a quelques années. «Pour l’instant, nous privilégions une autre solution, à Échallens, mais rien n’est encore signé», a expliqué Olivier Sonderegger. L’avenir des bâtiments délaissés dans le chef-lieu de district n’est pas non plus déterminé. «Nous garderons évidemment le Moulin d’Échallens et les bâtiments à ses côtés, mais nous nous laissons du temps pour décider de ce que nous ferons du reste.» Le directeur a toutefois confié à l’assemblée que la coopérative avait déjà été contactée par d’éventuels repreneurs.

Enfin, Olivier Sonderegger a annoncé que Landi Gros-de-Vaud était à bout touchant pour acquérir une parcelle de 4000 m2 située à l’arrière de son centre collecteur de céréales, en bordure des voies du Lausanne-Échallens-Bercher, à Échallens. Les buts de cet achat sont de s’éviter le risque de voir un jour s’installer des voisins hostiles aux activités du centre collecteur, mais aussi de s’assurer de la disponibilité de surfaces pour une future extension de ses infrastructures.