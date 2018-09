Lapins, pigeons et cobayes sont choyés au Comptoir

Avec ses bébés lapins aux longues oreilles, ses cailleteaux (le poussin de la caille) de quelques grammes et ses cobayes couinant, le secteur des petits animaux du Comptoir Suisse fait fondre petits et grands. Mais entre la recherche de proximité et de contact du public et le bien-être des animaux, organiser l’exposition consiste à résoudre la quadrature du cercle.

«J’ai encore eu récemment une dame qui a posé sa petite-fille dans l’enclos des oies et on doit parfois intervenir parce que des parents laissent leurs enfants taper contre les cages, soupire Lionel Oulevay, le responsable du secteur. Heureusement, avec les 95% des visiteurs ça se passe très bien. Il y en a même qui sont venus chez moi après le Comptoir pour voir mes animaux.»

«Plus personne ne veut voir un lapin seul dans une cage de 50 par 50 cm»

Pour limiter les effets de ces quelques comportements problématiques, mais aussi s’adapter à l’évolution de la vision de l’animal, différentes mesures ont déjà été prises par le passé. Mais cette édition marque un pas supplémentaire: «Suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle ordonnance, nous n’avons plus le droit de sortir les animaux pour que les gens puissent les caresser. Et nous avons spontanément renoncé à présenter des lapins individuels (ndlr: seuls dans leur clapier)», explique ce passionné qui prend deux semaines de vacances pour s’occuper de l’exposition de l’Association Petits animaux Vaud.

Les lapins, justement, sont désormais présentés en famille, dans des clapiers de présentation spécifiques: à l’avant une grande vitre permet aux visiteurs de les voir de très près, les bords hauts empêchent de les caresser et un espace fermé à l’arrière leur permet de se cacher s’ils en ont envie. Si Lionel Oulevay regrette de ne plus lire l’émerveillement dans les yeux des enfants caressant un animal, il ne remet pas en cause l’évolution générale: «Il faut vivre avec son temps. Plus personne ne veut voir un lapin seul dans une cage de 50 par 50 cm.» (24 heures)