Lausan'noir annule la venue d'un dessinateur controversé

C’est le dessinateur français qui l’annonce lui-même ce mercredi sur les réseaux sociaux: menacé par un groupe antifasciste suisse, le Festival Lausann’Noir se voit contraint d’annuler sa venue le weekend prochain au Théâtre 2.21. «Les antifas suisses ont réussi à faire annuler ma venue au festival de Lausan’Noir. Même scénario que d’habitude: deux ou trois eunuques de 18 ans qui passent des coups de fil en parlant comme dans les films de gangsters, des menaces un peu vagues, et hop: ça se chie dessus et ça annule», jure le Français.

La Ville confirme cette décision, prise ce mardi, par la voix d’Isabelle Falconnier qui est en charge de la politique du livre à Lausanne. «Ce n’est pas une décision idéologique, l’œuvre de Marsault prête à question et un festival culturel peut tout à fait le recevoir justement pour l’interroger. Il ne s’agissait pas non plus de donner à cet auteur une importance démesurée par rapport aux 70 autres.» La décision est donc purement d’ordre sécuritaire, comme on peut le lire dans un courriel directement adressé à la maison d’éditions de Marsault, l’informant de l’annulation de son auteur. Il y est précisé que les messages reçus notamment par l’équipe d’accueil de la manifestation laissaient présager de troubles manifestes à venir. «C’est un risque que la petite structure du théâtre 2.21, ainsi que notre propre équipe, ne peut pas prendre», lit-on également.

Qualifié de dessinateur d’extrême droite, de misogyne et de racistes par ses détracteurs, le dessinateur Marsault vient de sortir le très noir «Dernière pute avant la fin du monde» aux éditions Ring. Il prévoyait justement de le dédicacer dans le cadre du Festival Lausann’Noir. (24 heures)