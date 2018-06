Lausanne calme les remous de la natation synchronisée

Les jeunes nageuses de la section Natation artistique du club Lausanne Natation vont-elles pouvoir continuer à pratiquer leur sport plus sereinement? C’est l’espoir qui prédomine après que les dirigeants du club et leurs opposants ont été reçus par le Service des sports de la Ville.

On se souvient que les tensions internes avaient éclaté au grand jour au début du mois de mai, lorsque des banderoles étaient apparues le long du bassin de Mon-Repos (notre édition du 8 mai). Trois femmes chargées de l’entraînement avaient reçu leur congé, alors qu’elles dénonçaient elles-mêmes une situation de harcèlement. La décision a fâché une partie des parents des nageuses.

Si la Ville de Lausanne soutient le club, sa gestion lui appartient. Aucune décision n’est donc à attendre du côté des autorités. En revanche, le Service des sports a joué un rôle de médiation en recevant les deux parties à tour de rôle, avant de les réunir. «Il y a beaucoup de ressentiment», constate Patrice Iseli, chef du service. D’un côté, un comité formé de bénévoles qui a peu apprécié la polémique publique. De l’autre, des parents gagnés par l’affect, étant donné l’implication de leurs enfants. Il ajoute avoir aussi reçu nombre de témoignages de parents soutenant la direction du club. Pour Patrice Iseli, la plupart des points critiqués «semblent pris en compte par le comité». Et de conclure: «Un comité directeur est là pour diriger et on doit respecter la gouvernance du club.»

Du côté des parents fâchés, Bertrand Martinelli confirme que des choses devraient changer, même si le limogeage des entraîneurs n’est pas remis en question. Au final, il se dit «satisfait d’avoir participé à ce rapport de force, sans lequel rien n’aurait bougé». Pour sa part, le président du club Lausanne Natation nous indique qu’il ne fera aucun commentaire. (24 heures)