Lausanne est bien capitale viticole de toute la Suisse

Des mois de travail, un bon dossier de candidature, une visite d’experts pendant trois jours en décembre: Lausanne a bien travaillé et a été invitée à rejoindre le réseau des capitales de grands vins, avec les lointaines Adélaïde (Aus), Mendoza (Arg), San Francisco (USA), Valparaíso (Chi) et les européennes Bilbao, Mayence, Porto, Bordeaux et Vérone. La capitale vaudoise représentera tout le vignoble suisse dans cette association également très active dans la promotion et l’œnotourisme, et à l’origine des prix Best of Wine Tourism.

Le projet de la Ville sera aussi soutenu par le Canton de Vaud, l’Office des vins vaudois et Lausanne Tourisme. Lausanne était la seule ville en Suisse à avoir à la fois la taille suffisante, son propre domaine et une proximité avec un vignoble classé à l’Unesco.

(24 heures)