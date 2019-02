Lausanne invente le partenariat anti-tags

À l’inverse des graffitis, les tags sont rarement perçus comme des œuvres inoubliables. La Ville de Lausanne a décidé d’intensifier la lutte contre ces signatures qui fleurissent sur les façades du centre-ville. Le nombre de véhicules munis d’appareils a été porté de deux à quatre et la fréquence de nettoyage des façades publiques a été augmentée. En contrepartie de cet effort, la Municipalité propose un système aux propriétaires de bâtiments afin que le privé effectue sa part du boulot. Cette solution, élaborée en concertation avec la Chambre vaudoise immobilière et l’Union suisse des professionnels de l’immobilier, est à mi-chemin entre la clé de bras et la caresse.

Si la base légale existe pour contraindre un propriétaire à entretenir sa façade, certains se découragent à force de voir leurs murs tout propres aussitôt sprayés de peinture. Face à cette situation, la Ville propose d’effectuer elle-même ce nettoyage, à condition que le propriétaire ait souscrit à un abonnement. «Plutôt que de passer par la phase répressive, comme dans d’autres communes, nous offrons un partenariat, un système d’assurance, pour un coût très raisonnable», développe la municipale Florence Germond, chargée des Finances, mais aussi de la Propreté urbaine.

Les frais de ce système devraient être supportables pour les propriétaires du centre, qui sont en grande partie des assurances ou des fonds de pension. Un forfait annuel de 800 à 1000 francs pour 30 mètres de façade engage en contrepartie la Ville à intervenir dans les 72 heures. Elle offre même le premier nettoyage à la signature d’un contrat de trois ans. Une concurrence déloyale pour les entreprises spécialisées? Florence Germond ne le pense pas, puisque ce partenariat n’est pas gratuit. «Et si nos services n’arrivent pas à suivre la demande, nous ferons appel à des entreprises de la place.»

À la tête de la Sécurité publique, le municipal Pierre-Antoine Hildbrand se réjouit de cette opération. «Le tag en appelle d’autres et participe au sentiment que les lieux ne sont pas tenus, dit-il. Après les efforts fournis en matière de deal ou de mendicité, la lutte contre le tag est un outil de plus en matière de sécurité.» (24 heures)