Lausanne juge disproportionnés les travaux de la Rouvraie

La Municipalité de Lausanne est critique à l’égard des travaux de rénovation des immeubles de l’avenue du Parc-de-la-Rouvraie 4 et de la route Aloys-Fauquez 26. Envisagé par le propriétaire Credit Suisse et la régie Wincasa SA, le chantier doit entraîner la résiliation des baux de 160 logements. Il y a un mois, la Municipalité expliquait qu’elle allait transmettre un préavis au Canton dans ce dossier.

Interrogé mardi soir au Conseil communal par le conseiller socialiste Benoît Gaillard, la municipale Natacha Litzistorf a expliqué que c’était désormais chose faite. «Nous nous appuyons sur la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL). Ces deux bâtiments entrent dans la catégorie des logements à pénurie, il faut donc que les interventions apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d’intérêt général, ou encore qu’ils favorisent les économies d’énergie.» Or, la visite de terrain menée conjointement par la Ville et le Canton ne paraît pas avoir convaincu les autorités. «Les travaux semblent passablement disproportionnés, puisque les façades et les fenêtres ont été refaites en 1999, l’installation de chauffage en 2009 et que la toiture est en ordre. On nous a également fait miroiter la nécessité d’importants travaux de désamiantage, ce qui semble aussi disproportionné», détaille la municipale. La Ville estime par ailleurs que l’obligation d’informer et de consulter les locataires, prévue par la LPPPL, n’a pas été respectée. «Nous avons donc rendu un préavis négatif et nous nous en réjouissons», termine Natacha Litzistorf. Au Canton de se prononcer. (24 heures)