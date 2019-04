Lausanne met 2 millions dans ses poubelles

Changer tous les écopoints de Lausanne, n’est-ce pas un peu un luxe? Florence Germond, municipale de la «propreté urbaine», n’aime pas la question. «Non vraiment pas. Lausanne est très en retard. Sur le reste de l’Europe mais aussi le reste de la Suisse.» L’aspect disgracieux des groupes de trois gros conteneurs à alu/fer, huiles et textiles n’est plus toléré nulle part, dit-elle.

«Le beau attire le beau»

Et c’est bien au nom de ça que le changement va s’opérer sur l’ensemble des 77 écopoints de la ville: la beauté, «la qualité de l’espace public». L’élue donne des exemples: du côté de la Mercerie ou près de la Brasserie du Château. «Ces installations sont devenues complètement inadaptées.» Elle rappelle qu’en matière d’aménagement de l’espace public les autorités font souvent un pari: «le beau attire le beau». Mardi soir, le Conseil communal a donc débloqué 2 millions de francs pour faire de l’ordre dans ses déchets. La dépense sera amortie par le fonds alimenté par la taxe au sac. Pour rappel, ces infrastructures complètent le dispositif de gestion des déchets par ailleurs composé du ramassage porte à porte, des déchetteries mobiles mensuelles ou encore des cinq déchetteries, destinées à tous les types de déchets.

Parmi les futurs écopoints, 33 seront visibles entièrement en surface. Notamment en périphérie du centre-ville, ou encore dans des lieux susceptibles d’évoluer. Les contenants seront en inox, de couleur uniforme. Des prototypes sont actuellement visibles à la Sallaz. Dans les quartiers «où il y a davantage de passage», dit l’élue, soit dans l’hypercentre principalement, et pour des raisons esthétiques mais aussi d’emprise au sol, les nouvelles installations seront réduites à leur minimum en surface et enterrées pour le reste. Un système d’«ascenseur» activé mécaniquement à l’aide d’un tournevis électrique les fera remonter pour les vider. L’ensemble de ces nouveaux conteneurs contiendra en son sein les anciennes bennes, adaptées aux camions poubelles de la Ville.

Ces nouvelles installations détecteront automatiquement le taux de remplissage et pourraient, à terme, permettre d’optimiser les tournées de ramassage. À noter que quinze écopoints seront tout bonnement supprimés.

Du tri sur les places

Les 2 millions servent aussi à développer un nouveau service, cette fois-ci davantage destiné au public de passage sur les places lausannoises. Ceux qui visitent ou encore ceux qui font halte pour y passer une pause. Pour les déchets que ces personnes génèrent, des «centres de tri» seront aménagés sur six places. On sait que ce sera à la Navigation, mais aussi à la Riponne et à Pépinet. Les trois autres lieux sont encore à déterminer. «Le problème dans ce type d’espaces, c’est vraiment la nourriture à l’emporter», relève Florence Germond. Souvent uniquement équipé de poubelles sans aucune forme de tri, l’espace public «de passage» ou de loisir est le réceptacle d’un nombre conséquent de déchets qui ne sont pas valorisés.

Lausanne a donc mené une série de tests avec des «totems temporaires» de tri, destinés au PET, au verre et à l’aluminium. De l’avis de la municipale de la propreté urbaine, l’essai est concluant. «Lorsque les gens ont un espace de tri à disposition dans un lieu où ils se sont arrêtés, ils jouent le jeu.» À l’inverse des rues et trottoirs où la discipline individuelle est bien moins grande. Les poubelles requins qui jalonnent la ville sont donc maintenues. (24 heures)