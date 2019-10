Lausanne ne rasera pas la forêt du Flon pour une route

La rampe Vigie-Gonin ne dépassera pas le stade des calculs d’ingénieur. Elle a été pensée il y a une bonne dizaine d’années. Une autre époque. Elle n’a aujourd’hui plus le soutien politique nécessaire. Et encore moins de popularité. Par conséquent, la Maison du livre que la Ville de Lausanne voulait construire sous l’ouvrage est abandonnée (lire encadré). Les responsables politiques ne se prononcent pas sur ces informations, le dossier étant actuellement traité par la justice. Mais des sources proches du dossier confirment: «Personne n’a aujourd’hui d’intérêt à raser cette forêt et à faire cette route. Personne.» Les autorités garderont le silence jusqu’à la décision du Tribunal administratif fédéral, attendue en fin d’année, de peur de faire capoter l’ensemble du projet du tram. Mais c’est un secret de Polichinelle: à l’État, à la Ville de Lausanne et aux TL, cette rampe appartient au passé.

Cliquer ici pour agrandir

Cela fait plus de sept ans que le dossier du tram T1 entre la gare de Renens et le Flon a été déposé à l’Office fédéral des transports (OFT). Le projet est depuis lors complètement bloqué. Pour des questions de route et non de rail. Le pont routier Vigie-Gonin avait été imaginé pour compenser la fermeture aux voitures d’une partie de la rue de Genève afin d’y faire passer le tram et celle du Grand-Pont pour y faire passer des trolleybus en site propre. Cette nouvelle route et le tram ont été intégrés à un même projet. D’ailleurs, cela a fait l’objet d’une passe d’armes entre le Tribunal administratif fédéral (TAF) et le Tribunal fédéral.

Seulement, la réalisation de cette rampe nécessite de raser la forêt du Flon. C’est en raison de ce bosquet urbain, planté aux Côtes-de-Montbenon, que le dossier du tram est toujours empêtré dans les procédures judiciaires. Sa sauvegarde cristallise les passions. Il y a une dizaine d’années, on ne se posait pas trop de questions quant à abattre des arbres pour faire une route. Les temps changent. Le Grand Conseil vaudois a voté l’urgence climatique. Et même le PLR Lausanne propose de rendre le centre-ville aux piétons!

Mobimo pour le tram

Acteur incontournable du Flon, puisqu’il en est propriétaire, Mobimo résume l’air du temps par la voix de son directeur pour la Suisse romande, Marc Pointet: «La réalisation du tram est un impératif, et la présence d’arbres en ville également. C’est un poumon. Il ne faut pas opposer le tram à la forêt.» Il estime que cela a assez duré et qu’il faut désormais trouver une alternative à cette rampe. De son bureau, il a une vue plongeante sur la rue de Genève. «Pourquoi une cohabitation entre les voitures et le tram sur cette rue ne serait-elle pas possible? À Genève ou Zurich, les trams cohabitent avec les voitures, les vélos. Cela aurait également le mérite de ralentir le trafic de transit que l’on cherche à faire diminuer en ville.»

Pas sûr qu’en plein chantier pour enterrer le LEB à l’avenue d’Échallens Vaud souhaite laisser des rails dans le trafic du centre.

A lire: Une rampe contre une forêt? Trop tard!

Le Département des infrastructures aurait une alternative en tête. Le tram est inclus dans un projet plus vaste appelé «Axes forts». Celui-ci intègre des lignes de trolleybus en site propre, notamment entre le Grand-Pont et les Terreaux. L’idée serait de laisser ce tronçon ouvert à la circulation automobile.

L'avenir suspendu à la décision du TAF

Une perspective plutôt réjouissante pour «Toto» Morand, qui ferraille contre les autorités au sujet de cette rampe: «Notre but est de sauver la forêt du Flon. Alors si le projet de rampe est abandonné, on bâche. Tout le monde en a marre, cela fait sept ans que ça dure.» Les procédures judiciaires devraient se clore avec l’arrêt du TAF. La cheffe du Département des infrastructures, elle, ne souhaite rien dire pour le moment. Nuria Gorrite rappelle que le dossier du tram est actuellement devant le TAF.

Il n’est dès lors pas question de se prononcer sur une alternative au projet tel que déposé. Sinon le risque que le TAF juge la cause caduque serait trop grand, explique le département. Ce qui provoquerait la remise à zéro de l’entier de la procédure. «L’important pour moi, c’est d’obtenir l’approbation des plans, parce que nous avons un objectif supérieur qui est de réaliser le tram, indique Nuria Gorrite. Une fois que l’autorisation entrera en force, nous nous permettrons de réfléchir à des alternatives pour garantir le fonctionnement des transports publics et des voitures.»