Lausanne présente sa face campagnarde au Comptoir

Les visiteurs la découvrent en arrivant au Comptoir: une prairie fleurie a été installée dans les bassins des jardins du Palais de Beaulieu. Et une haie de maïs et de tournesols entoure la pelouse. Ce réaménagement temporaire constitue une des deux parties de l’exposition consacrée aux domaines de la Ville de Lausanne, agricoles, viticoles et forestiers.

«Le Comptoir nous a approchés il y a deux ans pour nous proposer d’être invité d’honneur, explique Étienne Balestra, le chef du Service des parcs et domaines lausannois. Cette manifestation étant un haut lieu de l’incursion du monde campagnard en ville, nous avons trouvé que l’idée de présenter cette facette avait tout son sens.»

La préparation de l’exposition a débuté ce printemps déjà. Lors du démontage de la tour en terre d’Habitat-Jardin, les employés communaux ont directement utilisé une partie du terreau pour remplir les bassins. Ils y ont ensuite semé le mélange d’espèces qui devait fleurir en septembre. Le résultat est réussi, tant sur le plan esthétique que de la démonstration écologique: Étienne Balestra fait remarquer le nombre important d’oiseaux et d’insectes qui profitent de cet espace.

Décor réutilisable

La seconde partie de l’exposition se trouve juste en face, à l’intérieur des halles nord. Elle consiste en un grand cube de lattes de bois, avec des panneaux explicatifs et un bar où déguster les vins lausannois. Deux arbres symboliques mais en grandeur nature ont également été érigés autour de colonnes en béton. L’ensemble de la structure a été construit en bois des forêts de la capitale vaudoise et a été pensé pour être réutilisable, en entier ou par éléments. Enfin, le stand accueille chaque jour des présentations ou des conférences.

À noter encore que Lausanne est présente sous une autre forme au Comptoir, avec son exposition au 1er étage des halles nord consacrée aux 100 ans de sa police judiciaire. Une série de documents relate des affaires ayant marqué la vie lausannoise depuis 1918 et les visiteurs peuvent tenter de vaincre une escape room. (24 heures)