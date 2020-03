Lausanne rafle un immeuble à la barbe d’un acheteur privé

C’est un bien bel immeuble, avec ses seize lucarnes-pignons, sis à l’avenue Montagibert 26, tout près du CHUV. Propriété du fonds de placement Comunus Sicav, il devait être vendu à un particulier. Il y avait accord sur le prix – 6,3 millions de francs – et l’acte notarié était prêt. Mais le bien-fonds va tomber dans l’escarcelle de la Ville de Lausanne, qui a décidé, fin février, d’actionner son droit de préemption. Celui-ci lui permet de s’en porter prioritairement acquéreur, au même prix.

Grande première dans le Canton de Vaud. En place depuis vingt ans à Genève, le droit de préemption des Communes est nouveau ici. Il est entré en vigueur le 1er janvier, ancré dans la loi vaudoise sur la préservation et la promotion du parc locatif, acceptée par 55,5% des votants en 2017. Auteurs du référendum, les milieux immobiliers ont en horreur cet instrument «étatiste et invasif» offert aux collectivités publiques pour lutter contre la pénurie de logements.

Acheteur surpris

L’acheteur qui se voit souffler l’affaire de l’avenue Montagibert est un tantinet fumasse, naturellement. Il s’agit d’un médecin, qui tient à rester anonyme et annonce d’ores et déjà qu’il fera recours contre la décision des autorités. «La Ville m’a convoqué pour m’informer qu’elle ferait usage de son droit, et ça m’a beaucoup surpris. Je ne vois pas pourquoi elle achète encore des immeubles, alors qu’elle est endettée à hauteur de 2 milliards de francs! J’ai six enfants et, à 70 ans, je n’ai plus l’âge de commencer à boursicoter. Je trouve que c’est une bonne idée d’investir dans l’immobilier, et ça fait cinq ans que je cherche une telle occasion.»

La Municipalité de Lausanne aussi y a vu une occasion. Celle de créer des logements d’utilité publique, seul dessein admissible pour activer le droit de préemption. «L’immeuble comprend huit appartements de quatre pièces et deux d’une pièce, qui ont déjà des loyers modérés, décrit le syndic socialiste Grégoire Junod. En l’achetant, la Ville garantit qu’il garde durablement des loyers abordables et qu’il échappe ainsi au marché spéculatif.» À Lausanne, les loyers abordables ne doivent pas excéder 237 francs le mètre carré par an pour un quatre-pièces. L’acquéreur éconduit assure qu’il n’avait pas l’intention de changer le standing des logements. Les notaires sont désormais tenus de transmettre aux Communes chaque transaction tombant dans les critères du droit de préemption (lire ci-contre). Depuis le début de l’année, Montagibert 26 était la première bonne occasion à se présenter, en termes de taille et de prix, dit le syndic. Il n’est pas encore décidé si l’immeuble sera administré directement par la gérance communale ou confié à une coopérative ou société de la Ville.

La décision de préempter ne passera pas devant le Conseil communal. Ce dernier a voté en début de législature un «crédit d’acquisitions immobilières» de 40 millions de francs, qui permet à l’Exécutif d’être réactif sur le marché. Composée de trois élus, la délégation immobilière de la Commission des finances émet un préavis non contraignant avant chaque opération. Selon nos sources, il a donné son feu vert à l’acquisition de Montagibert 26, mais le trio n’était pas unanime.

C’est que l’«inauguration» de ce droit de préemption vaudois fait déjà bruisser la droite et le milieu immobilier. «Elle intervient tôt et ne concerne pas un terrain nu, mais déjà bâti, constate le PLR Olivier Feller, directeur de la Chambre vaudoise immobilière. Il ne s’agit pas que d’un outil préventif, comme il fut présenté, qui servirait d’argument dans des négociations entourant l’élaboration d’un nouveau plan de quartier, par exemple.»

Bernard Nicod silencieux

Le promoteur Bernard Nicod, qui fut longtemps propriétaire de l’immeuble et l’a encore en régie, ne souhaite pas faire de commentaires «pour l’instant». L’Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud compte suivre avec attention la politique lausannoise en matière de droit de préemption. «L’esprit de la loi ne sera pas respecté si la Ville achète de tels biens pour les céder en droit de superficie, par exemple à une coopérative d'habitation», estime le secrétaire général, Frédéric Dovat. «Ce faisant, elle encaisse des rentes élevées tout en se déchargeant de la difficulté de rentabiliser l’investissement, et celle-ci est réelle lorsqu’on parle de logements d’utilité publique. Pour la Commune, il s’agirait alors d’une pure et attractive opération financière.» Olivier Feller ajoute: «Le droit de préemption a été instauré pour augmenter le nombre de logements d’utilité publique, pas pour permettre aux Communes de faire de la promotion immobilière. C’est à cela qu’il faudra être attentif.»