Lausanne se retient de trop baisser les impôts

Lausanne prévoit de vivre un nouvel exercice dans les chiffres rouges. Le budget 2020 de la Ville affiche un déficit de 47,6 millions de francs. L’an prochain, Lausanne devrait dépenser 1,813 milliard de francs et en encaisser 1,765 milliard. La dette bancaire brute devrait atteindre 2,711 milliards. Les charges ne progressent que de 0,3%. La capitale vaudoise veut notamment créer 160 places d’accueil de jour des enfants et 10 postes de policiers. Les revenus baissent de 0,7%, dans la lignée des exercices précédents. Comme dans toutes les autres communes vaudoises, c’est la fixation du taux d’impôt communal qui était la plus attendue. Les sept membres de l’Exécutif étaient tous présents mardi matin à l’Hôtel de Ville pour appuyer solennellement l’annonce du syndic: le taux d’impôt des contribuables lausannois passera l’an prochain de 79 à 78,5 points. Ce taux sera également valable jusqu’à l’exercice 2024.

Cliquez ici pour agrandir

La Municipalité se propose donc de ne pas appliquer à la lettre l’accord Canton-Communes conclu en septembre 2018 sur la mise en œuvre de la réforme fiscale RIE III. Selon les termes de cet accord signé entre le gouvernement vaudois et les organisations de Communes (Union des communes vaudoises et Association des communes vaudoises), le Canton reprend à sa charge l’entier du financement de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD). La dépense supplémentaire à charge de l’État de Vaud est ainsi de 80 millions de francs. Toujours selon l’accord, le Canton augmente ses impôts de 1,5 point et «les Communes s’engagent à répercuter en 2020 une baisse de 1,5 point au minimum par rapport au coefficient d’imposition 2019». Une bascule d’impôt.

8 millions de moins

Le syndic Grégoire Junod le souligne avec vigueur, l’accord Canton-Communes contient l’expression «toutes choses étant égales par ailleurs», ce qui permet d’intégrer d’autres facteurs. Or, justement, une augmentation de la déduction fiscale pour les primes LAMal et les frais de garde a été adoptée par le Canton. Cet allégement retire des revenus fiscaux aux Communes. Il en coûtera environ 5,3 millions de francs à la Ville de Lausanne (soit l’équivalent d’un point d’impôt). D’autre part, la baisse du coefficient de 0,5 point équivaut quant à elle à une baisse de revenu de près de 2,7 millions. Résultat: les contribuables lausannois paieront globalement 8 millions de moins à la caisse communale.

Reste que Lausanne additionne des points d’impôt au sens strict avec des «équivalents de points d’impôt». La directrice lausannoise des Finances, Florence Germond, rétorque que le chef des Finances cantonales Pascal Broulis fait pareil. «Il n’est guère possible d’aller au-delà de 0,5 point de baisse du coefficient lausannois, insiste-t-elle. Nous avons obtenu le meilleur équilibre possible, en regard de la situation financière de la Ville.» Le syndic renchérit: «Nous considérons que la neutralité de la bascule d’impôt est respectée.»

Seule formation à réagir mardi, le Parti libéral-radical lausannois s’étrangle contre «une baisse d’impôt qui cache en reçu… une augmentation d’impôt!» Pour le PLR, la baisse de 0,5 point «camoufle» le fait que Lausanne n’a pas diminué son coefficient de 1,5 point.

«Fuite en avant»

«Il s’agira même d’une double augmentation d’impôt puisque dans le même temps le Canton va augmenter les impôts pour couvrir les charges de l’AVASAD», relève le parti, qui n’a qu’un élu à la Municipalité. Le PLR lausannois n’est pas tendre au sujet de l’évolution générale: «Seuls les faibles taux d’intérêt permettent aux finances de ne pas sombrer. La Ville se refuse à une analyse structurelle de ses dépenses pour endiguer cette fuite en avant.»