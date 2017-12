Lausanne va faire «digérer» ses biodéchets

La livraison du jour fait près de 8 tonnes et dégage un parfum écœurant qui a vite fait d’imprégner les vêtements. Le container chargé sur le camion de la voirie de Lausanne s’incline lentement et déverse son chargement. Vieilles branches, peaux de banane et pelures d’orange s’écrasent sur le sol pour former un énorme tas de déchets brunâtres. Sur le site de la société Ecorecyclage, qu’il dirige à Lavigny, Luc Germanier inspecte avec attention la matière première qu’on vient de lui amener.

De cette masse de détritus organiques, il s’apprête à faire à la fois de l’énergie, de l’engrais et du compost. Comment? En les traitant dans une usine qui a tout d’un grand tube digestif. Ecorecyclage est l’un des trois sites qui proposent une filière de méthanisation des biodéchets ménagers dans le canton de Vaud (lire en page suivante). Un processus qui permet de valoriser les restes sortis de nos cuisines, entre autres pour en faire du gaz prêt à alimenter nos chaudières. Retour à l’envoyeur, en quelque sorte. Ecorecyclage traite les déchets organiques de Lausanne depuis plusieurs mois déjà. Mais la société s’apprête à en recevoir davantage. La Ville vient en effet de l’annoncer: à partir du 1er janvier, les Lausannois pourront jeter leurs restes de repas cuits avec les végétaux crus plutôt que dans les sacs taxés, qui sont voués à l’incinération et non au recyclage.

Pourquoi ce changement? Jusqu’ici, les déchets crus lausannois partaient au compostage, une filière qui ne permet pas d’intégrer les détritus cuits, notamment pour des raisons d’hygiène. Désormais, avec la méthanisation, Lausanne a choisi d’opter, comme d’autres communes vaudoises, pour une nouvelle filière de valorisation, qui permet de traiter l’ensemble des déchets organiques. Pour la seule capitale, cela devrait représenter un volume de quelque 7000 à 8000 tonnes par année, qui seront réparties entre Ecorecyclage et une autre société, Axpo Kompogas, située à Chavornay.

«Le ventre d’une vache»

Dans le tas de déchets fraîchement livré, Luc Germanier commence par repérer les intrus. Au beau milieu trône un sac en plastique portant l’inscription «100% recyclable». Las! recyclable ne veut pas dire biodégradable, comme le sont les sacs de compost. «J’assommerais volontiers les magasins qui les distribuent, lance-t-il. Cela induit les gens en erreur! Autrement, pourquoi mettre des déchets verts dans un sac plastique?»

Pour être valorisée, toute cette matière organique devra passer par une installation qui porte bien son nom: le digesteur. Mais l’organe est sensible et ne tolère qu’un minimum de matières non organiques. «C’est un peu comme le ventre d’une vache», image Luc Germanier. Avant d’y être engloutis, une étape de mastication préalable s’impose donc pour les déchets, dans deux machines qui les broient puis les passent au crible afin d’en retirer le plastique et les métaux.

Gourmand, le digesteur ne se nourrit pas seulement de nos déchets ménagers, mais aussi de denrées provenant de la grande distribution. Une dizaine de palettes remplies de conserves de cornichons sont sur les rangs, ainsi que plusieurs caisses de pâtisseries invendues et périmées. Ces aliments seront broyés pour être séparés de leurs emballages avant d’être mélangés aux autres déchets. «Pour les gens qui viennent visiter le site, c’est parfois un choc de voir ces denrées jetées. Certaines pourraient encore être consommées», se désole Luc Germanier.

Une valorisation qui coûte

Une fois broyés en une sorte de soupe, les déchets sont transférés au digesteur, où ils passent quinze à vingt jours à fermenter dans un environnement sans oxygène et chauffé à 53 degrés. C’est cette étape qui permet de générer du gaz sous l’action naturelle de bactéries.

À la sortie de cet estomac mécanique, il y a donc des vents, mais aussi du solide et du liquide. C’est que même sans ruminant à l’horizon, l’odeur rappelle furieusement le purin qui embaume dans les étables. «On est comme à l’arrière-train d’une vache», s’amuse Luc Germanier. Plus sérieusement, le biogaz représente 7% de la matière produite et part directement dans un tuyau qui rejoindra le réseau de gaz naturel qui alimente la région. Pour le reste, le digesteur produit 46% de compost et 27% d’engrais liguide qui sont, eux, revendus au secteur agricole.

On pourrait en conclure que nos déchets, une fois transformés, valent de l’or. En réalité, une entreprise comme Ecorecyclage se fait payer pour son travail au prix d’environ 100 francs par tonne de détritus. «Nos revenus proviennent à 80% de ce prix de reprise, et seulement à 18% de la vente d’énergie», détaille Luc Germanier. En effet, même si le biométhane injecté dans le réseau de gaz est de la même qualité que le gaz naturel, son coût de production demeure bien plus élevé. «À ce jour, on ne paie pas le prix juste pour cette énergie», relève-t-il.

Pour un moment encore, l’intérêt principal de la filière de méthanisation devrait ainsi rester dans le traitement écologique des déchets, et non dans la production d’énergie verte, comme le solaire ou l’éolien. «Le potentiel énergétique des biodéchets est relativement faible par rapport aux piliers de la transition énergétique, mais toutes les solutions sont intéressantes», estime François Schaller, responsable ressources énergétiques à la Direction de l’énergie de l’État de Vaud. À l’horizon 2050, la méthanisation des déchets verts pourrait couvrir un petit 1% des besoins en chauffage. (24 heures)