Lausanne: vers une fin des rentes à vie de l’Exécutif

La Ville de Genève a annoncé cet été vouloir réformer son système. A Lausanne, la rente à vie des municipaux est encore une réalité. Pour certains cas, selon l’âge et la durée passée au pouvoir, la rente peut aller jusqu’à 65% de leur ancien salaire. Soit 172'844 fr. annuels pour les anciens syndics et 161'165 fr annuels pour des municipaux qui ne siègent plus.

«Un parachute doré» qui n’a plus de raison d’être, pour Valentin Christe, du parti libéral-conservateur (PLC). L’élu a donc proposé, en mars 2018 déjà, de changer le règlement de rémunération des anciens membres de l’Exécutif. Et de mettre fin à ce système, tout en permettant une aide à la réinsertion limitée à deux ans après le mandat. Des élus Verts, UDC, PLR, PDC et Vert’libéraux ont aussi signé la proposition.

Tout le monde a jugé utile d'observer que l'âge des élus à la tête de Lausanne tend à diminuer. Or cette rente coûte actuellement 1,9 million par an à la collectivité.

Lors du débat sur le sujet, mardi soir au Conseil communal, l’unanimité a été atteinte. Tous les partis ont choisi d’appuyer cette réforme, non sans que chacun y soit allé de sa remarque sur la situation.

Il a été rappelé que partout ce type d’avantage avait pris fin ou qu’une réflexion était en cours. Fait piquant, Valentin Christe a souligné qu’au Grand Conseil vaudois, c’est un ancien municipal lausannois, le popiste aujourd’hui député Marc Vuilleumier, qui a lancé cette réflexion.

Si ce n’est «pas l’objet le plus urgent de la législature, dit l’écologiste Daniel Dubas, il est important de se poser ces questions». Il a tenu à souligner, comme co-signataire du projet, qu’il ne constituait pas une attaque du travail de l’Exécutif.

«Municipal, ce n’est pas un travail comme les autres, a-t-il ajouté. C’est l’exercice du pouvoir.» Ces rentes servaient ainsi notamment à garantir que des décisions de fin de mandat n’étaient pas prises pour ménager sa reconversion professionnelle.

Le cas de l’ancien conseiller fédéral socialiste Moritz Leuenberger a été remis sur la table. Il avait, quelques jours après la fin de son mandat, intégré l’entreprise Implenia, suscitant de vives critiques. «Une rente ne protège donc pas d’une reconversion discutable», a résumé l’UDC Fabrice Moscheni.

Sa collègue de parti, Anita Messere, après avoir à tort pointé le salaire du syndic comme étant le plus élevé de Suisse, s’est déclarée favorable à la suppression de ces rentes. «Venant de la gauche qui claironne son souci d’égalité, les salaires de la Municipalité sont totalement incompréhensibles.»

Droit au chômage

Le libéral-radical démissionnaire Stéphane Wyssa a lui qualifié ce régime de «scorie». Et rappelé que son ancien municipal aujourd’hui conseiller aux États, Olivier Français, avait retrouvé une «activité lucrative» très rapidement après sa retraite de la politique lausannoise. Françoise Longchamp (PLR) a relativisé, disant qu’elle avait connaissance de cas où la reconversion avait été très difficile. Au PDC, Sandra Pernet s’est demandé si les anciens élus avaient droit au chômage. La réponse est oui, puisqu'ils cotisent.

Il appartient désormais à l'Exécutif lausannois de plancher sur ce nouvel extrait du règlement. Et de proposer, ce qu’il fera très probablement, un contre-projet. Face aux élus, le syndic socialiste, Grégoire Junod, a clairement affirmé que lui et son collège étaient favorables à la suppression de ces rentes. A noter que la réforme ne concerne ni les anciens municipaux ni ceux qui dirigent actuellement la Ville de Lausanne.