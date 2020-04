Lausanne veut finalement sanctuariser la campagne de Rovéréaz

Retournement de situation au château Fallot, où le projet de construction de trois bâtiments fait débat depuis des années, ses opposants l’accusant de «saccager» cette portion de la campagne de Rovéréaz. La Municipalité de Lausanne annonce qu’elle souhaite y établir une zone réservée communale afin de «maintenir les atouts d’un espace vert unique». Une demande vient d’être adressée au Canton. Toutes les possibilités de construction seraient alors gelées jusqu’à ce qu’une nouvelle planification soit élaborée, comme prévu par la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).

La Ville avait jusqu’alors écarté cette option. Mais «certains éléments ne peuvent aujourd’hui plus être mis de côté et doivent être considérés comme déterminants: la préservation d’un site paysager particulier […]; l’atteinte à l’environnement et aux terres agricoles; ou encore la contradiction avec la politique municipale et le programme de législature, développe l’Exécutif. La stratégie climatique de la Ville […] mentionne en effet la nécessité d’utiliser les outils d’aménagement du territoire pour préserver et développer la nature en ville, le patrimoine arboré et l’agriculture urbaine.» Il est aussi rappelé que le projet d’agglomération Lausanne-Morges répertorie le site comme un parc d’agglomération à soigner.

Changement de cap salué

Une victoire pour les Verts, qui combattent le projet de longue date et viennent de nouveau de déposer un postulat pour réclamer cette zone réservée. «Nous saluons ce changement de cap sur un dossier qui est malheureusement un héritage du passé, réagit la conseillère communale Marie-Thérèse Sangra. Je suis convaincue que nos démarches, appuyées par les riverains et les associations environnementales, ont conduit la Municipalité à se battre pour la sauvegarde de ce site.» Elle évoque les oppositions lors de la mise à l’enquête et une pétition de 5'579 signatures.

En 2017, alors que l'élue Verte questionnait la Ville sur l’opportunité d’une telle mesure, l’Exécutif semblait avant tout l’appréhender comme un moyen de redimensionner la zone à bâtir. «Ce qui a changé, c’est la nécessité d’inclure les aspects climatiques et environnementaux dans les réflexions sur le développement du territoire, explique le syndic, Grégoire Junod. Ici, la zone réservée permet de protéger l’entier du site, en interdisant toute nouvelle construction. Le recours à une mesure particulière se justifie car il s’agit d’un site exceptionnel. Nous espérons que l’État entrera en matière.»

Si le Canton valide cette zone réservée, se posera la question de l’indemnisation du propriétaire. La nouvelle loi cantonale (LATC) prévoit la possibilité d’utiliser la taxe sur la plus-value, mais, «en cas du refus du permis de construire pour le projet en cours, la Ville pourrait être sollicitée pour indemniser le propriétaire qui a engagé de bonne foi des frais pour établir un projet conformément à la réglementation existante», prévient le syndic.