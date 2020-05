Lausanne veut se payer le parking de Montbenon

Le conseiller communal Vert Valéry Beaud en a rêvé, la municipale socialiste Florence Germond essaye de le réaliser: le parking de Montbenon devrait devenir propriété de la Ville de Lausanne.

Un préavis dévoile cette intention. Une première pour cette infrastructure de 933 places construite en 1961 et dont le droit distinct de superficie avait tout de suite été octroyé à Parking de Montbenon SA. Florence Germond explique la démarche.





Quel est l’intérêt de devenir propriétaire de ce parking?

Il faut souligner que, pour une ville, c’est plutôt une particularité que de ne pas posséder les parkings. Vevey, Genève ou encore Berne sont des exemples. J’aimerais avoir l’avis du Conseil communal en amont pour ce projet stratégique. Les droits de superficie actuels génèrent certes des rendements. Mais posséder le parking change la logique et permet d’agir sur la politique de mobilité.

Comment?

Cela permet de décider d’attribuer une partie de l’espace à un certain type de véhicules. Par exemple, si nous venons à manquer de places pour les deux-roues, nous avons une marge de manœuvre. Et l’emplacement de ce site est stratégique. Dans le cadre de Plateforme 10, nous savons que nous aurons besoin d’endroits pour les cars touristiques.

Un tel parking, c’est cher?

On ne sait pas encore combien cela va coûter. Une procédure est prévue au cours de laquelle une valeur sera déterminée. À titre d’exemple, le P+R de Vennes a coûté 30 millions de francs. Le Conseil communal devra, entre l’année prochaine et 2026, se prononcer. Soit pour élargir le cautionnement de la SA de Vennes, soit pour nous donner les crédits d’achat.

Pensez-vous faire de l’argent, à terme?

Non, ça n’est pas une opération financière, mais nous ne voulons pas non plus perdre d’argent. Le plus grand intérêt se situe néanmoins dans la politique de mobilité que ça permet.

Avez-vous un autre projet pour ce lieu?

Il n’y a pas qu’un parking, il y a aussi des locaux et c’est tout de même en dessous d’un parc important… Alors il y aura sûrement des projets à développer.