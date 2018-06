Lausanne-Sport et la Ville scellent leur partenariat autour du futur stade

La Municipalité de Lausanne et le Lausanne-Sport, futur exploitant du stade, ont signé les contrats qui scellent leur partenariat. Une nouvelle étape est franchie dans le développement de cette deuxième pièce majeure du programme Métamorphose, après le centre sportif de la Tuilière.

Ce modèle unique en Suisse permettra au club d’exploiter au mieux l’ensemble de l’infrastructure et de la faire vivre tout au long de l’année

Dès le début du projet de stade à la Tuilière, la Ville a souhaité associer le LS, club résidant de cette future infrastructure. Ce partenariat alliant collectivité publique et société privée a porté sur la conception du stade, mais aussi sur son exploitation. Celle-ci fait l’objet d’un mandat de gestion, d’une durée de 15 ans, octroyé par la Ville au LS. Ce modèle unique en Suisse permettra au club d’exploiter au mieux l’ensemble de l’infrastructure (restaurants, accueil des spectateurs, salles de conférence, entretien, etc.) et de la faire vivre tout au long de l’année, notamment par l’organisation d’événements ou de concerts.

Un équipement rare en Europe

L'infrastructure sera dotée d'une pelouse hybride qui allie l’avantage d’une surface naturelle avec la résistance des terrains synthétiques. Plus exigeante, elle ne peut être utilisée de manière aussi soutenue qu’un gazon entièrement synthétique. Pour les entraînements et la formation, le LS se dotera d’un centre ad hoc à l’extérieur du site de la Tuilière.

Afin d’offrir une expérience et un confort accru aux spectateurs, le nombre d’écrans géants sera doublé pour passer à quatre. Ils participent à une politique globale de création d’ambiance avant, pendant et après les rencontres. Le stade sera le premier en Suisse, et l’un des rares en Europe, à bénéficier d’un tel équipement.

L’éclairage du stade sera équipé de la technologie LED qui diminuera le halo lumineux au-dessus du stade ainsi que le coût énergétique de cette installation. Afin d’augmenter la qualité en matière de restauration et d’accueil du public, les surfaces prévues pour la restauration et ses équipements seront augmentées, notamment par la création d’un volume de stockage au sous-sol. Avec cette ouverture du stade à l’accueil du public toute l’année, avec la possibilité d’organiser des séminaires, des conférences ou des congrès, le LS marque sa volonté de faire de cette infrastructure un point d’attraction majeur au nord de la ville. (24 heures)