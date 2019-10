Lavaux veut mettre plus de vin dans son tourisme

Il y a neuf grands constats et au moins autant de questions. L’Université de Lausanne (UNIL) vient de présenter les résultats de son étude «Tourisme en Lavaux», lancée en 2017 en lien avec l’Association Lavaux Patrimoine mondial. Notamment basée sur une vaste enquête auprès des 670 visiteurs et l’analyse des déplacements dans le vignoble, elle dresse un «monitoring des pratiques touristiques». Avec une réserve: les tour-opérateurs n’ont pas été pris en compte.

Les résultats étaient présentés la semaine dernière à Cully, en amont d’un colloque scientifique sur «le tourisme dans les paysages protégés», organisé à l’UNIL. Il ressort de l’étude que Lavaux attire en particulier «des touristes suisses à la journée». Quelque 52% des visiteurs sont Suisses, suivis par les Français (11%) et les Allemands (5,4%). La moitié des touristes ne logent pas sur place et ceux qui le font restent généralement moins de 3 nuits.

«Peu de personnes interrogées indiquent que le classement par l’Unesco a motivé leur visite», poursuivent les chercheurs. C’est le triptyque vignoble, lac et montagne qui attire les curieux, bien loin devant les autres atouts du site. De fait, l’activité principale est la randonnée pédestre, avant la dégustation de vins et la gastronomie. «Des résultats en partie biaisés car les comptages et enquêtes ont été réalisés le long des chemins, admet l’UNIL. Malgré tout, il semble que les visiteurs privilégient les activités non payantes.» L’étude souligne aussi que les touristes sont généralement très satisfaits de leur visite, qu’ils ont recours à une mobilité variée (50% de transports publics) et qu’ils boudent la partie orientale du site.

Le paysage plutôt que le vin

Quant à l’œnotourisme, il peine encore à trouver sa place. Une large majorité des vignerons interrogés évoquent des retombées faibles mais des nuisances (déchets, déplacements perturbés) «assez élevées». Certains s’y retrouveraient tout de même grâce à «une activité de niche». «Un visiteur sur six achète du vin, souvent en faible quantité», observe l’étude. Les dépenses principales vont à l’hébergement et aux restaurants.

Image: Odile Meylan

«Les visiteurs «consomment la beauté du paysage» mais ne profitent que trop peu à l’économie locale, et particulièrement aux vins. Pourtant, c’est grâce à ces travailleurs de la terre que Lavaux est aussi spectaculaire, ils sont l’essence du patrimoine régional et leur situation économique est préoccupante, réagit Jeanne Corthay, gestionnaire du site Lavaux Unesco. Nous travaillons activement au développement d’un œnotourisme qui bénéficie à cette économie de terroir. Grâce à nos visites guidées qui s’achèvent souvent par une dégustation, nous générons par exemple près de 50'000 francs de chiffre d’affaires aux vignerons.»

«Le tourisme est une opportunité, mais l’œnotourisme est encore jeune à l’échelle suisse. C’est un produit qu’il faut laisser fleurir», observait Grégoire Chappuis, vice-directeur de Montreux-Vevey Tourisme, lors de la séance à Cully.

«Beaucoup de visiteurs s’intéressent aux vins mais ils imaginent que les vignerons seront constamment disponibles pour une dégustation. Or, à quelques exceptions près, ce n’est pas facile de trouver un caveau. Il manque des infrastructures et des collaborations systématiques», ajoutait Armand Deuvaert, de la maison d’hôtes Villa Lavaux. Les responsables de Lavaux Patrimoine mondial confirment qu’ils entendent travailler sur les synergies, entre autres pistes.

Au-delà des ventes, des actions sont déjà en place pour une cohabitation sereine entre vignerons et touristes. «L’étude nous a permis de réaliser que les visiteurs viennent essentiellement en mai-juin et en septembre-octobre, ce qui correspond aux périodes de travaux viticoles. Nous avons remarqué qu’une certaine pression s’opère donc pendant ces mois, indique Jeanne Corthay. Notre groupement des habitants lutte en organisant des actions de ramassage de déchets et en délivrant un message informatif et préventif sur le comportement à observer.»





Histoire du bâti

Un livre pour raconter comment et par qui a été construit Lavaux. Sous la direction de l’historien Bruno Corthésy, l’ouvrage «Les bâtisseurs de Lavaux» recense et raconte «le patrimoine architectural et bâti» du site en mettant l’accent sur ceux qui l’ont édifié.

«Il existait beaucoup de livres sur le vignoble, sur les paysages et les balades, mais rien de spécifique à propos du patrimoine construit, démarre Bruno Corthésy. Des recherches ont été menées mais rarement publiées. C’est presque un travail de synthèse que nous avons réalisé.» Treize auteurs ont collaboré à cette «étude approfondie» qui «raconte l’histoire du bâti en l’intégrant dans un mouvement général, puisque chaque époque a des caractéristiques fortes».

L’ouvrage est construit chronologiquement et s’attache aussi bien aux maisons vigneronnes qu’aux églises, aux murs et aux capites. «Quand on évoque Lavaux, la vigne est prépondérante, mais il ne faut pas oublier que c’est un tout. On parle d’un site naturel alors que tout est construit. On a créé des terrasses puis des bâtiments adaptés qui contribuent à la configuration exceptionnelle du site.» Les projecteurs sont ici braqués sur les bâtisseurs: évêques, princes, architectes ou encore ingénieurs, connus ou anonymes.

Lancé et financé par l’association Sauver Lavaux, «ce travail se veut scientifique et n’est pas un manifeste», précise Bruno Corthésy. Il est aussi largement illustré par des photographies d’archives et des clichés récents.