Le Barbare ne rouvrira pas ses portes de sitôt

Dix mois, déjà, que les volets verts sont clos. Le Barbare nouveau cru n’ouvrira vraisemblablement pas avant deux ans, selon la municipale Natacha Litzistorf. La pinte nichée au sommet des escaliers du Marché, propriété de la Ville de Lausanne, doit être entièrement remise aux normes. La Municipalité évoque un chantier d’envergure, à l’image des travaux effectués au Restaurant Le Lavaux, rebaptisé Le Pointu. Dans le cas du Barbare aussi, l’ensemble du bâtiment mérite d’être retapé.

Pas de gérant, pas de loyer

Dix mois sans un coup de pioche, c’est trop long, estime Anita Messere. La conseillère communale UDC a demandé aux autorités ce qu’elles attendent pour rouvrir le café.

«Pendant que la Municipalité réfléchit à l’avenir du Barbare, Lausanne perd des loyers et des contributions en plus de perdre un établissement emblématique.» Fin décembre, la perte locative pour la Commune s’élèvera à 19 000 francs. Il n’y a pas que l’argent qui compte, répond, en substance, la Municipalité. «Chaque réouverture d’établissement fait l’objet d’une réflexion soucieuse non seulement des deniers publics mais également de la mission d’intérêt public et général, qui contredit parfois la réflexion d’une rentabilité à court terme.»

Les autorités prennent en considération des paramètres «sociaux, patrimoniaux, culturels ou répondant à des exigences nouvelles telles que la durabilité, la diversité et la qualité de l’offre.» Et les autorités d’évoquer la Brasserie de Montbenon, fermée plusieurs mois avant d’ouvrir «magnifiquement rénovée et d’afficher aujourd’hui une belle réussite».

«Nous allons faire le maximum pour que le Barbare ouvre au plus vite et qu’il ne reste pas vide avant le début des travaux»

Natacha Litzistorf reconnaît que «les choses auraient pu aller plus vite» pour le Barbare. Elle précise que sa renaissance est l’une de ses trois priorités visant les établissements publics aux mains de la Commune, avec l’Auberge de Sauvabelin et la réaffectation de l’ancien Mövenpick, sur la Riponne. «Je vais soumettre des options pour ces trois lieux à mes collègues de la Municipalité dans les deux semaines à venir.» On n’en saura guère plus sur lesdites options. «Nous allons faire le maximum pour que le Barbare ouvre au plus vite et qu’il ne reste pas vide avant le début des travaux, assure l’élue Verte. On peut imaginer des activités provisoires. Une option consiste aussi à rénover d’abord l’établissement public puis, dans un deuxième temps, le bâtiment.» Ce qui est certain, c’est que le Barbare fera l’objet d’une remise en état «respectueuse» de son charme et de ses boiseries.

La dernière fermeture du bar sans alcool remonte à l’été 1970. La police avait alors bouclé le lieu du jour au lendemain en raison de soupçons de trafic de drogue et de mauvaises mœurs. A l’époque, la jeunesse, qui avait fait du café son QG, était descendue dans la rue pour réclamer sa réouverture. (24 heures)