Le Café de la Poste plaît au local et au Routard

Pas grand monde se souvient de l’office postal qui a sans doute donné son nom au café, ouvert au début du XXe. Quand on dit qu’on se voit à «La Poste», le petit verre vaudois s’imprime davantage à l’esprit que les timbres. «C’est nous qui l’avions imposé à l’époque, pour la tradition», rappelle Tété Hegg, habitué parmi les habitués du café le plus central du village de Cully. Le verre à pied n’est-il pas meilleur pour la dégustation? Le vigneron se marre: «J’ai pas besoin de déguster, c’est mon vin!» L’ambiance est posée. Au Café de la Poste, on rit, on gueule, on s’interpelle.

«Chaque fois que je passe la porte, Tété dit: «Voilà la vieille, merde!» rigole Aurélie Côte, patronne lyonnaise des lieux depuis un peu plus de cinq ans. Celle que Jean-Jacques Gauer, ancien du palace lausannois et gérant de la Poste, de l’Hôtel de Ville et plus récemment du Major Davel à Cully, appelle la «présidente directrice générale de la Poste» tenait jusque-là l’épicerie plus haut dans le village. La «PDG» appelle les clients par leur prénom, connaît leurs habitudes (on ne sert pas le vin dans le gobelet à tout le monde!) et montre une tendresse pour chacun. «Le Café de la Poste est un point de repère, un lieu où s’épancher, boire, draguer…» C’est pour que cela ne change pas qu’elle a tenu à ouvrir l’enseigne 7 jours sur 7, de 8 h à la fermeture. «Ici, vous êtes sûr que c’est ouvert et que vous allez tomber sur quelqu’un que vous connaissez au moins de vue», témoigne Éric Fauchs, photographe indépendant de Grandvaux.

«On est toujours bien reçu, par des employés du coin qui vous donneront des nouvelles de Pierre, Paul ou Jacques. Mais du coup, si vous venez boire un verre, tout le monde le saura!» Pour le photographe, la Poste reste «l’aimant» de Cully, idéalement située sur le passage.

La serveuse Isabelle Sierro en est témoin: cliente régulière, la musicienne s’est fait embaucher au coin du bar l’été passé pour assurer les matinées d’ouverture. Et ces heures-là voient défiler du monde, même si ce ne sont pas les plus rentables: un espresso par-ci (à 3 francs!), un déci d’Épesses par-là. C’est surtout le contact et la discussion qu’on est venu chercher. «C’est vraiment un resto de village, mieux qu’un tea-room pour boire le café», indique Marlyse Paroz. Chaque jeudi matin, elle honore le «petit rendez-vous» qu’elles ont avec Marie-Christine Regamey. «On se met toujours là, dit cette dernière en désignant la table du fond, où s’érigeait autrefois le bar. La table du haut, le matin, c’est plutôt les hommes!» Rapidement, la conversation s’engage avec René Nardi, ancien boucher de Cully, qui lit le journal à côté.

«La Poste, quand on était jeunes, c’est toujours de là qu’on partait.» «Même les gens de Lausanne venaient avant d’aller au Vieux-Moulin (ndlr: ancien dancing au sud d’Épesses)», enchaîne Marie-Christine. C’est aussi ici que René est venu «fêter Cédric», son aîné. «Et maintenant, c’est nos enfants qui viennent «noyer» la naissance des leurs», sourit Marie-Christine. Drago Simic n’est pas là depuis assez longtemps pour avoir connu ces baptêmes officieux, mais il ramène régulièrement des clients peu aptes à la conduite avec son taxi. «Dites aussi des autres restaurants hein», précise-t-il dans un clin d’œil pour ne pas ternir la réputation du débit de boissons. Le chauffeur, qui a aussi été plongeur puis serveur à l’Hôtel de Ville juste à côté, parle de son minibus avec Marie-Christine. «Il me le prête pour aller faire une virée avec mes copines!» «Vous voyez, c’est aussi un lieu d’entraide», souligne Marlyse Paroz.

Cet aspect social compte plus que tout aux yeux d’Aurélie Côte. «On propose des demi-portions aux gens seuls, pour pas que chacun rentre chez lui manger sa carotte.» À 17 h, ce n’est pas rare de voir les femmes du «poulailler» – la table du haut qui devient féminine l’après-midi – se partager une fondue pour trois. Et si elle veut que le lieu reste authentique, la tenancière a aussi développé la terrasse, lancé les guinguettes du jeudi soir et créé une minisalle de conférences au 2e, dans le «salon de Céline», ancienne patronne qui y hébergeait des habitués pour la nuit. «En 2018, on a aussi obtenu le label Fait Maison et on est entré au Routard, c’était le Graal!» Preuve que la pinte typique accueille aussi les touristes de passage. (24 Heures)