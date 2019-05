Le Carnaval forcé de lâcher ses ballons à l'intérieur

«Bien entendu que nous sommes conscients, comme tout le monde, qu’il faut faire quelque chose pour la planète. J’ai quand même l’impression qu’on s’attaque toujours au bon peuple. En l’occurrence, aux pauvres enfants.» Jean-Pierre Manigley est gonflé à bloc. Comme les centaines de ballons que le président du Carnaval de Lausanne pensait distribuer aux têtes blondes qui paraderont en cortège, ce samedi, avant qu’ils ne s’envolent en un joyeux et traditionnel lâcher coloré. Mais sous la pression écolo qui a vu le jour sur les réseaux sociaux, il vient d’y renoncer.

Le lâcher de ballons du Carnaval de Lausanne n’a été annulé qu’une seule fois, de mémoire de président. C’était en 2016. Et encore: l’annulation avait été décidée sur un malentendu entre les organisateurs et la police. Le lâcher avait repris en 2017 et en 2018. Il y a une semaine toutefois, une voix s’est émue de la pratique sur les réseaux sociaux, à l’annonce d’un nouveau lâcher de 350 ballons prévu ce samedi à 15 h 02 sur la place Chauderon, en marge du défilé des enfants.

«Je me permets de vous contacter pour vous demander de bien vouloir renoncer au lâcher de ballons prévu pour ce 11 mai, les ballons étant des déchets plastiques (ou faussement biodégradables) qui finissent majoritairement dans la nature et menacent gravement la faune sauvage d’ici et d’ailleurs», a posté une dame sur Facebook. Plus d’une centaine de messages a suivi, enflant une polémique qui a tout d’abord fait monter la moutarde au nez de Jean-Pierre Manigley. «Je donnerai suite à votre message lorsque vous aurez envoyé le même message à nos instances politiques pour ce qui concerne la manifestation du 1er Août et ses pétards et autres fusées qui sont aussi lâchés dans la nature», a ainsi répondu le président, alimentant à son tour le débat qu’il pensait clore. «C’est vrai que cela va très vite sur les réseaux sociaux.»

De guerre lasse, le président du Carnaval a donc renoncé au lâcher de ballons. Les enfants recevront des tickets pour des tours de manèges à la place. Et les ballons? Comble de l’histoire, ils seront malgré tout gonflés et libérés ce jeudi, mais sous la cantine. «Il y a la raison sociale d’un de nos sponsors dessus. C’est une société d’articles de fête et de vaisselle jetable. La moindre des choses, contractuellement, c’est qu’ils soient visibles. Ils nous serviront de décoration pendant tout le carnaval.» (24 heures)