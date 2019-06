Le Comptoir Suisse est mort, que vive l'Helvétique!

Les cendres du feu Comptoir Suisse sont à peines froides qu'un nouvel organisateur remet le couvert à Beaulieu pour faire revivre la foire nationale avec un concept moderne et itinérant.

La manifestation nommée Comptoir Helvétique se tiendra à Lausanne du 13 au 22 septembre à Beaulieu. Puis se déplacera à Fribourg une année sur deux. Les organisateurs espèrent entre 75'000 et 100'000 visiteurs et une centaine d'exposants s'est déjà inscrite. Les visiteurs paieront 10 francs pour entrer. La foire se veut financièrement accessible au plus grand nombre.

Plus modeste que son prédécesseur, l'Helvétique se tiendra dans les halles nord et restera généraliste. La Suisse, ses traditions et son terroir seront au coeur de la manifestation.

Développement suit. (24 heures)