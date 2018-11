Le Comptoir Suisse est mort, vive le salon du terroir?

Pas de changement de plan pour la Fondation de Beaulieu

Crise à la Fondation de Beaulieu, mort du Comptoir, deux soubresauts de l’histoire vaudoise se jouent en un même lieu, presque au même moment. Les deux histoires se déroulent au même endroit. Mais c’est un peu tout ce qui les lie. La Fondation, secouée par des soupçons de fraude depuis un an, a-t-elle précipité la fin du raout de septembre? En disant, en août dernier, que le site était appelé à muter, que les halles nord allaient être détruites et que la Fondation, devenue société anonyme, allait privilégier les plus petites foires et les congrès, n’a-t-elle pas découragé MCH?



Non, assure Grégoire Junod, le syndic de Lausanne, à la tête de la Fondation depuis décembre 2017. «Ces annonces n’ont jamais été un obstacle pour MCH dans son organisation du Comptoir ou de ses autres manifestations. Au contraire, la Fondation a même consenti à d’importantes réductions de loyer pour soutenir MCH et le Comptoir Suisse. Une première fois, dès 2015, lorsque la Fondation a repris l’organisation des congrès et, plus spécifiquement pour le Comptoir en 2018, avec une aide de plusieurs centaines de milliers de francs.»



La mort du Comptoir permet-elle cependant à la Fondation, future SA de la Ville, d’aller plus vite vers une mutation physique du site? Peut-elle désormais démolir les halles nord afin de les rendre disponibles pour des entreprises ou des petites manifestations? «A priori non!» C’est que MCH reste l’organisateur d’autres foires, notamment Habitat et Jardin. «Cette manifestation marche bien et son contrat court jusqu’en 2021.» Les autorités lausannoises le disaient lorsqu’elles ont annoncé la création de leur SA, elles entendent de toute manière prendre le temps de tisser un consensus autour du futur du site. Les élus lausannois seront amenés à se prononcer tout d’abord pour cette nouvelle SA, au début de l’année prochaine.



Contactés à l’annonce de la fin du Comptoir, les différents représentants des partis ne pleurent pas la fin d’une manifestation qu’ils savaient condamnée. Tous attendent la copie de leur Municipalité pour se mettre à concevoir le Beaulieu du futur. «Le site est en pleine transition, observe Benjamin Rudaz, coprésident des Verts. Il faut éviter qu’une spirale de désistements ne s’installe. Le rôle des pouvoirs publics, de la Ville de Lausanne va être crucial.» L’UDC Jean-Luc Chollet, figure du monde agricole à Lausanne, encaisse sans être surpris: «Nous allons rebondir. Je salue l’optimisme du Canton et de la Ville qui déclarent vouloir refaire quelque chose d’autre. C’est jouable. J’adhère totalement au discours et à la volonté des autorités cantonales et lausannoises d’aller de l’avant, avec des congrès et des expositions mieux ciblées.» CI.M.