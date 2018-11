Le Cully Jazz prend des mesures pour les riverains

Cully s’est un peu frictionné avec son festival de jazz, mardi soir. Quelques habitants du bourg, en tout cas, présents à une séance d’échanges organisée par la Municipalité et les responsables du Cully Jazz. Une rencontre motivée par l’augmentation des plaintes de riverains concernant les nuisances causées par le festival. Cette année, des courriers et trois pétitions sont parvenus aux organisateurs pour dénoncer problèmes et incivilités. Mardi, plusieurs des cinquante personnes présentes ont donc empoigné le micro pour questionner le comité.

Comment éviter que les festivaliers n’occupent les places de stationnement et chassent les habitants du bourg? Comment limiter le bruit des concerts en extérieur? Que faire pour que les ruelles ne se transforment pas en urinoirs? Peut-on repousser les visiteurs qui viennent avec leurs boissons, leur nourriture et leur musique? Ou encore, peut-on revoir l’esthétique du festival et mieux mettre en valeur le patrimoine pour éviter de transformer le Jazz en «foire à la saucisse»?

Des questions et quelques critiques auxquelles les responsables du Cully Jazz ont répondu par une série de mesures. Certaines existent, d’autres seront lancées en 2019. S’ils admettent que le problème des mégots est difficile à combattre, comme tout ce qui relève d’un «manque d’éducation», ils rappellent que le festival n’utilise que de la vaisselle consignée et promettent de plus larges battues de ramassage des déchets. Un macaron garantira le parcage des riverains aux alentours du bourg, précise la Municipalité.

«Le site sera mieux délimité pour que le festivalier se rende compte quand il n’est plus dans l’enceinte, nous réfléchissons à l’organisation des toilettes, à l’éclairage des ruelles et une équipe viendra nettoyer chez les privés sur appel», ajoute Jean-Yves Cavin, codirecteur du Cully Jazz. Des médiateurs de rue interviennent déjà tandis que des «chuteurs» feront baisser le niveau sonore des conversations durant la nuit. Par contre, le comité n’entend pas clôturer le site ou repousser ceux qui viennent sans profiter des stands ou des concerts. «Ce n’est pas le festival que l’on veut et on ne peut pas empêcher les gens d’apporter leurs marchandises sur l’espace public.» (24 heures)