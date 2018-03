Le Horse Show d’Ouchy ne tient qu’à un fil

Sur la place Bellerive, à Ouchy, une centaine de cavaliers, dont des stars du monde hippique, et plus de 240 chevaux de compétition. C’est le spectacle que proposait, en septembre dernier, l’International Longines Horse Show. Pour sa 2e édition, l’événement avait permis à plus de 7500 curieux d’assister – gratuitement – à des concours de saut de niveau international. Malgré ce succès, des fournisseurs de l’événement attendent encore le paiement de leur prestation et la troisième édition est loin d’être assurée.

«On entendait dire pendant l’événement qu’il y avait des soucis, mais depuis qu’il s’est terminé, je n’arrive plus à avoir de contact avec l’organisation», dit un fournisseur. Sa facture de 20 000 francs n’a toujours pas été honorée. À titre de comparaison, on connaît le coût logistique du sable tapissant l’arène: «Il faut compter environ 350 000 francs, financés en partie par nos partenaires, le Canton et la Ville», confiait l’organisateur Jean-François Danton dans nos pages en 2016.

Où en est l’organisation de la prochaine édition? Difficile d’en savoir beaucoup plus sur cette manifestation privée. Principal sponsor, l’horloger Longines ne fait qu’un commentaire laconique, assurant avoir «rempli toutes ses obligations contractuelles». Du côté de l’organisation, les appels restent sans réponse.

À six mois de la date prévue, le Canton et la Ville se préoccupent d’un délai d’organisation qui raccourcit de jour en jour. Des séances ont été agendées, des comptes demandés. L’incertitude demeure. «La seule chose que je peux dire est que l’organisateur pourrait signer avec un nouveau partenaire organisationnel», dit Patrice Iseli, chef du Service des sports de la Ville de Lausanne. Une discrétion qui tient au souci, selon lui, de ne pas faire capoter les démarches en cours. Au final, une chose semble certaine: la décision de maintenir ou non la manifestation tombera en avril. (24 heures)