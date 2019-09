«Le KFC du Flon peut viser le plus gros chiffre d'affaires du monde»

Ouvert la semaine dernière, le KFC (Kentucky Fried Chicken) de la place de l’Europe a été officiellement inauguré mardi soir. Marco Schepers, directeur général de la chaîne pour la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et le Danemark, a coupé le ruban de cet espace de 900 m2 sur trois étages et a félicité le propriétaire de la franchise lausannoise – désormais à la tête de trois des six enseignes du pays. Le directeur évoque les projets de la chaîne spécialisée dans le poulet frit, populaire mais fréquemment visée par les défenseurs des animaux.

Vous avez dit dans votre discours que ce restaurant vise le plus gros chiffre d’affaires de la chaîne au niveau mondial. C’est sérieux?

Absolument! C’est même une requête que je fais à l’équipe. Avec ses 200 places, son superbe design, ce restaurant installé dans ce quartier dynamique est une superbe réussite. Nous pouvons nous inspirer du restaurant de Genève, qui avait battu notre record du monde: il avait été le plus rapide à atteindre 1 million de dollars de chiffre d’affaires.

Après deux incursions infructueuses en Suisse, à la fin des années 80 puis au début des années 2000, pourquoi pensez-vous que cette nouvelle offensive va fonctionner sur la durée?

L’image de notre marque s’est beaucoup rajeunie. Et le soutien logistique s’est considérablement amélioré au niveau européen. Notre offre, aussi, est nettement plus large. Nous avons développé salades, wraps, sandwiches… La Suisse sera d’ailleurs la première à tester notre premier sandwich végane, avant la fin de l’année.

Ce restaurant est le sixième à ouvrir dans le pays depuis 2017. D’autres vont suivre?

Nous en aurons dix d’ici au printemps prochain. En Suisse romande, des ouvertures sont prévues à Lancy (GE) et à Collombey (VS).

À Lausanne, une pétition a circulé pour s’opposer à votre venue, dénonçant notamment les impacts de la malbouffe (ndlr: émanant du POP, elle a récolté un peu plus de 3000 signatures). En avez-vous eu vent?

Oui. Je trouve très bien que les gens s’expriment. Chacun est libre de venir chez nous ou non. Beaucoup de gens adorent notre marque, d’autres ne nous aiment pas, notamment certains militants de la cause animale. C’est à nous de leur montrer que nous évoluons aussi avec l’époque. Aujourd’hui, le poulet sur l’os, qui représentait autrefois le gros de notre assortiment, ne représente plus que 30% de nos ventes.

D’où provient le poulet que vous servez?

Pour l’heure il provient de l’Union européenne. Mais nous venons de signer un partenariat avec Favorit (ndlr: basé à Lyss, qui travaille aussi notamment avec Micarna): avant la fin de l’année, nous servirons du poulet suisse. D’abord pour le poulet sur l’os, puis pour les sandwiches.

Que répondez-vous à ceux qui s’inquiètent du traitement réservé aux poulets dans les élevages industriels?

Notre objectif est la qualité, et nous travaillons bien sûr avec des producteurs qui respectent toutes les normes. C’est notamment parce que celles-ci sont encore plus strictes en Suisse que nous allons servir du poulet du pays. Nous travaillons même au niveau européen pour que des normes similaires à celles de la Suisse soient appliquées dans d’autres pays.