Le LEB demande en urgence un audit sur l'état de sa ligne

L’introduction du nouvel horaire du Lausanne - Echallens - Bercher s’est bien déroulé lundi, mais des problèmes sont réapparus dès mardi en nombre, perturbant la circulation des trains. Le point avec Olivier Bronner, responsable de la ligne au sein des TL.

M. Bronner, quelles sont les causes des perturbations de l’horaire ces derniers jours?

Nullement le nouvel horaire. C’est la fiabilité de la ligne qui est en cause. Plusieurs événements n’ayant aucun lien entre eux sont survenus à plusieurs endroits de la ligne: alimentation électrique défaillante, dysfonctionnement des installations de sécurité, blocages de portes sur deux rames, problème d’aiguille et alarme en bordure de voie. En réaction, le président du conseil d’administration du LEB, en accord avec le Canton, a demandé le lancement immédiat d’un audit externe sur l’état de la ligne.

Des usages ont lancé sur internet une pétition demandant de revenir à la cadence 30 minutes. Est-ce une option réaliste?

Non. Encore une fois, le problème n’est pas le nouvel horaire, mais la ligne. Ces événements seraient aussi survenus avec l’ancienne cadence. L’objectif reste la cadence 15 minutes jusqu’à Echallens assurée à 100% par des trains. C’est ce à quoi nous travaillons sans relâche. Nous ne pouvons pas changer du jour au lendemain et un retour en arrière n’apporterait rien de décisif pour progresser.

Face à ce cumul de problèmes, une solution pourrait-elle être un arrêt complet et temporaire de la circulation des trains, histoire de prendre le temps de tout rendre fonctionnel?

Cette option nécessiterait une immense préparation et un alignement des procédures, des financements, des autorisations et des travaux, avant même de proposer une alternative aux clients. Elle n’a pas été retenue. Nous nous limitons à des substitutions partielles, comme l’an dernier pour la pose du pont provisoire à Union-Prilly et celle que nécessitera la mise en service du tunnel sous l’Avenue d’Échallens.