«Le LHC a pu se croire par moments davantage propriétaire que locataire»

Le directeur précise

«Il n’y a pas de problème relationnel avec le LHC», tient à clarifier Serge Beslin, contacté suite à cette interview. Il s’inquiète néanmoins de la collaboration future entre le club et le CSM: «Il risque d’être difficile pour la société d’organiser des événements, alors que le LHC peut prévoir jusqu’à 30 matches et 50 spectacles par année. C’est comme si deux familles devaient se partager un salon avec une seule télévision.» Selon lui, le profil du poste dont il a pris possession en 2017 ne correspond ainsi plus à ce qui était proposé initialement. «L’un des côtés attractifs était l’événementiel, mais de ce point de vue, la gestion reviendra principalement au LHC», estime-t-il.