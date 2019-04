Le MCBA a ébloui ses premiers visiteurs

Réactions unanimes. Vendredi au MCBA, les 700 invités venus découvrir pour la première fois le nouveau Musée cantonal des beaux-arts et assister à la remise officielle des clés ont eu la même surprise. Le contraste entre la rigueur architecturale extérieure et la finesse des jeux de lumière intérieurs est saisissant. Diffuse, zénithale ou plus franche, elle met en valeur chaque perspective. Et accompagne les déambulations à travers tous les étages.

C’est au deuxième niveau, dans la plus grande salle d’exposition de Suisse (700 m2 sans une seule colonne de soutien) que la cérémonie s’est tenue. Avec une entrée en matière éclatante, signée Pascal Broulis: «Vous êtes là? Le soleil, lui, il est là.» Après l’accueil assuré par la cheffe des Affaires culturelles vaudoises, Nicole Minder, le conseiller d’État en charge des Constructions et président du Comité de pilotage Plateforme 10 a salué l’esthétique très aboutie de ce premier chapitre du futur quartier des arts (où s’installeront d’ici l’automne 2021 le Mudac et le Musée de l’Élysée).

«Je vois des sourires, je vois des gens curieux, attentifs, ouverts et critiques»

«En le parcourant ces derniers jours, j’ai eu l’impression d’être ailleurs, entraîné dans une autre dimension architecturale.» Plus tard entre deux small talks, il confiera: «Je vois des sourires, je vois des gens curieux, attentifs, ouverts et critiques. Je sens une fierté d’être Lausannois, Vaudois et Suisse.» Et d’insister sur le soulagement général: «C’est une étape qui s’achève sous la forme d’une réussite.»

Le succès de cette aventure muséale qui a pu se boucler en une décennie seulement – après l’échec du projet de Bellerive en 2008 – a été remarqué par tous les intervenants. Qui ont, aussi, parlé futur. «Plateforme 10 invitera les citoyens et les jeunes à enrichir leur rapport à la culture», a relevé quant à elle Cesla Amarelle, la conseillère d’État en charge de la Culture qui a reçu les clés des mains de son homologue. «Cette bâtisse, généreuse et majestueuse, appartiendra à toute notre communauté. Elle doit désormais être apprivoisée.»

Une journée historique

«Un pas de géant pour la culture du canton», «un développement sans égal», «un musée qui rend son patrimoine à la population». Au micro, les mots de tous ont pointé l’esprit rassembleur de cette journée historique, marquée par les longs et émouvants applaudissements offerts aux architectes du MCBA, Alberto Veiga et Fabrizio Barozzi (voir ci-dessous sa visite en vidéo. «Notre but était de transformer une décision civique en projet architectural, a confié Fabrizio Barozzi. Nous découvrons aujourd’hui les premiers signes d’une nouvelle centralité, à la portée artistique ambitieuse.»

Durant deux jours et en attendant les premières expositions vernies le 5 octobre, c’est maintenant au public (voir programme en encadré) de mesurer enfin la prouesse architecturale. Et la transformation complète de cette zone industrielle, autrefois fermée, en carrefour dédié à l’art.

La marche pour le climat perturbera l’accès

Samedi, à 15h, des milliers de manifestants sont attendus à la place de la Gare de Lausanne, pour l’acte IV de la mobilisation pour le climat. À un jet de pierre de là, le Musée cantonal des beaux-arts ouvrira ses portes pour la première fois au public. Des visites commentées par les architectes et toute l’équipe du projet, ainsi que des performances, auront lieu de 10h à 22h. L’inauguration risque-t-elle d’être gênée par le cortège qui se dirigera en direction de la place de la Riponne? «La présence de plusieurs milliers de personnes dans le secteur, au début de la manifestation, pourrait effectivement compliquer l’accès au musée», commente Raphaël Pomey, chargé de communication à la police de Lausanne.

Cependant, les forces de l’ordre n’indiquent pas si des mesures sécuritaires particulières seront mises en place: «Pour des raisons opérationnelles, la police ne communique pas à l’avance sur ses dispositifs.» Elles confirment cependant que les dérapages survenus lors de la précédente manifestation, le 15 mars dernier, ont été pris en compte dans leur appréciation de la situation. Pour rappel, deux incidents étaient alors dénombrés par les autorités: des individus avaient mis de la peinture rouge sur la façade de la banque Credit Suisse, à la rue du Lion-d’Or, et plusieurs dizaines d’activistes s’étaient introduits dans les locaux des Retraites Populaires à la rue Caroline.

Antoine Hürlimann (24 heures)