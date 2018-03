Le Mad Club servira le café aux oiseaux de jour

Le temple de la nuit gardera un œil ouvert en journée. Un Mad Café, établissement diurne dans le bâtiment du Mad Club, a en effet été mis à l’enquête publique vendredi. Il s’agit d’«ouvrir» l’une des façades de la discothèque pour créer un café-bar avec terrasses donnant sur l’esplanade du Flon. Car la société Mobimo, propriétaire du quartier et du bâtiment, souhaite que sa nouvelle place vive «à l’italienne», à savoir qu’elle soit vide au centre mais entourée de terrasses.

«Le Mad Café occupera le rez-de-chaussée et le premier étage, la façade sud sera ouverte sur presque toute sa largeur, illustre Igor Blaska, le patron du Mad. Le style sera artisanal, différent de l’intérieur actuel où c’est plutôt technique.» Les travaux n’auront pas d’impact sur l’exploitation de la boîte de nuit puisqu’ils touchent un local technique et les loges.

Le nouvel établissement pourra accueillir une centaine de personnes à l’intérieur et une autre centaine sur ses deux terrasses. Il ouvrira vers 7 ou 8 heures le matin pour fermer aux horaires des autres bars de nuit du quartier. Au programme, du café mais aussi tout un assortiment de boissons, cocktails et alcools y compris. Il sera également possible d’y grignoter quelques tapas. À noter qu’il n’y aura pas de liaison directe entre le café et le club, pensés comme des établissements séparés et autonomes. «Le but est d’offrir un lieu pour les familles et les passants, puisque cette place vit aussi la journée», indique Igor Blaska. Les membres du club bénéficieront de certaines réductions sur présentation de leur carte mais il ne s’agit pas de créer un lieu pour les after. «D’ailleurs il y aura une coupure d’environ deux heures entre la fermeture de la boîte et l’ouverture du café.»

Le patron n’évoque pas la volonté de diversifier ses activités mais plutôt de «saisir l’opportunité logique de s’ouvrir à différents publics». L’objectif est de démarrer les travaux cet été, les charges financières sont réparties entre Mobimo et le Mad Club. (24 heures)