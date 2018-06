Le Mad de Lausanne ouvre un hôtel non loin de ses dancefloors

Après les avoir fatigués sur la piste de danse, le Mad Club pourra bientôt reposer ses noctambules. Le club ouvrira le 9 juillet un hôtel de 26 chambres, en partenariat avec le groupe AccorHotels. Cet ibis Style MadHouse, sera situé au Flon, face à la place de l’Europe, dans la bâtisse qui accueillait jusqu’ici Lhotel. Il bénéficiera de deux bars, ouverts à tous, l’un au rez et l’autre sur le toit. «C’est l’esprit: un super bar en bas, un super rooftop et, entre les deux, des chambres d’hôtel, résument Igor Blaska et Olivier Fatton, les patrons du MAD. Nous ne sommes pas hôteliers, d’où l’association avec des professionnels du secteur. Par contre, nous avons un savoir-faire en termes d’ambiances, de décorations et d’accueil.»

Les habitués du Mad retrouveront donc un peu du club dans le style de l’hôtel. «Le thème général c’est Music et Art. Il sera décliné partout. Dans ce cadre, une vingtaine d’œuvres de Street Art, réalisées par des artistes locaux, seront exposées dans l’établissement, ce qui en fera l’une des plus grosses galeries du genre dans la région», explique Olivier Fatton.

Pour le reste, chaque étage possédera son univers. Au rez, un bar musical d’une soixantaine de places pensé pour l’apéro avec ses traditionnelles planchettes. Sur le toit, un espace de 120 places ouvert de mi-avril à mi-septembre, par beau temps uniquement. «Là il n’y aura pas de musique en accord avec les lois lausannoises», précise Igor Blaska. Au premier, les clients goûteront à l’univers Imagine de John Lennon et Alice au pays des merveilles. «C’est également l’étage qui accueillera la chambre la moins chère de Lausanne, à prix cassé car elle est plus petite que les autres», annonce Olivier Fatton. Un étage plus haut, le Street Art dominera puisque neufs graffeurs viendront jouer de la bombe à peinture sur les murs des neuf chambres.

Finalement, l’étage Réflexion, le troisième, fera la part belle aux années 70 et 80 en mode boule à facettes au plafond. Les patrons affirment qu’ils seront «bien positionnés sur le marché lausannois en termes de rapport qualité-prix».

L’établissement entend aussi se démarquer par les prestations annexes offertes aux clients. Une multitude de cadeaux floqués Mad, des packs pour profiter de l’hôtel et de la boîte de nuit sur une journée entière, des entrées gratuites au Club pour les clients du MadHouse ou encore des réductions pour les noctambules qui veulent dormir sur place.

Avec cet établissement, le Mad se diversifie encore alors que les travaux de son Café (dans le même bâtiment que le Club) doivent débuter dans quelques semaines. «C’est une opportunité de compléter nos activités en même temps qu’une vitrine sur la place de l’Europe, indique Igor Blaska. Nous avons encore de l’énergie pour mener des projets mais nous préférons des activités complémentaires plutôt que la reprise d’un autre club, par exemple. D’autant que les autorités ont bien accueilli ce lieu de rencontre qui permet de développer encore ce secteur.» L’investissement consenti pour le réaménagement du bâtiment, propriété de Mobimo, est de 700'000 francs. (24 heures)