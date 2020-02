Le Mont invite au dialogue sur son site internet

Après le remaniement de son journal communal et son site internet, la Commune du Mont-sur-Lausanne fait un pas de plus pour se rapprocher de ses citoyens. Une sorte de forum virtuel vient d’être ouvert sur le site communal, où chacun peut déposer une annonce ou poser une question.

Baptisé «Espace public», ce lieu de discussion est une opération originale. En ligne depuis quelques jours, il n’a pour l’heure été alimenté que par le secrétaire municipal et un chef de service: un mot de bienvenue et le rappel de la soirée raclette et rock’n’roll de ce samedi. Mais les différentes catégories organisant cet espace – de l’agenda des manifestations aux finances communales – permettent d’entrevoir une large possibilité de dialogue entre la Commune et ses habitants. Les questions posées trouveront réponses par le biais des chefs de service, le tout restant lisible pour tous les visiteurs, qui pourront y ajouter des commentaires et interagir.

«Le but est de rapprocher les autorités communales et la population, et de créer une dynamique globale» Jean-Pierre Sueur, syndic du Mont-sur-Lausanne

«Le but est de rapprocher les autorités communales et la population», souligne le syndic Jean-Pierre Sueur, qui affiche ainsi une volonté de la Municipalité de développer la participation de tous à la vie du Mont. Cela ne tombe pas du ciel, puisque la demande d’améliorer cet aspect avait été discutée dans les rangs du plénum communal.

Ainsi, plutôt que d’adresser des tous-ménages, des mails et autres newsletters à ses citoyens (comme cela avait été évoqué au Conseil communal), Le Mont-sur-Lausanne a choisi d’offrir la possibilité de poser des questions. Une démarche qui vise à «créer une dynamique globale et à mettre sur pied des échanges qui construisent et entretiennent une communauté qui a des besoins et des intérêts différents, mais un bien commun: Le Mont», encourage la Commune.