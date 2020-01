Le Moxy, cet hôtel qui tourne autour du bar

Jeudi soir dernier, dans le quartier lausannois branché du Flon. Une drag-queen se trémousse sur la piste de danse au son du «Titanium» de David Guetta. Elle se faufile entre les tables. Elle monte dessus. Elle secoue sa crinière rousse sur les cocktails. Pour un peu, on se croirait dans une soirée folle d’un club voisin. Mais non. Le show, qui artistiquement gagnerait à être un brin ramassé, rythme l’inauguration d’un nouvel hôtel de 113 chambres. Le premier Moxy de Suisse, du groupe américain Marriott, le second établissement du quartier après le MadHouse ouvert en juillet 2018, en collaboration avec le groupe Accor. Des hôtels d’un nouveau genre pour la capitale vaudoise, et «qui font bouger tout le monde dans le secteur», reconnaît Stefano Brunetti Imfeld, directeur de l’Hôtel de la Paix et président des hôteliers lausannois.

Un «Captain» à la barre

Le cœur du Moxy, c’est le bar. «Tout se passe ici. Le check-in comme le check-out aussi», assure le directeur, Philippe Vaes. Il préfère qu’on l’appelle Captain. Et son équipe de quinze personnes sa crew. Le bar est ouvert non-stop, et pas qu’aux clients de l’hôtel. On peut y ouvrir son ordinateur dans le coin coworking, un bouquin dans sa partie bibliothèque, ou même y jouer au baby-foot.

Les jeux, c’est d’ailleurs le thème du Moxy en cette capitale olympique. Ils sont tagués sur les murs par un artiste allemand, et ils sont en libre service dans toute la réception. Le personnel du bar en propose même aux clients lors de bar games. Une ambiance comme à la maison voulue pour les «citoyens du monde nomades et avertis». Côté chambre – 17 m² pour 179 francs la nuit–, il faut aimer le béton brut et l’absence de penderie. Comme dirait le Captain, tout est «reduced to the max». À part peut-être la TV, vraiment géante et connectée.

Beat Kuhn est le directeur de SV Hôtel, qui fait partie de SV Group, spécialisé dans l’hôtellerie, la restauration collective et publique. C’est lui qui exploite le Moxy Lausanne City en franchise. «L’implantation de cet hôtel au Flon est une étape importante. Pour 2020, nous tablons déjà sur un taux d’occupation de 70%.» À titre de comparaison, et preuve de l’engouement du public pour ces nouveaux hôtels, le Ibis Styles Lausanne Center MadHouse et ses 26 chambres au thème Music & Art ont enregistré un taux d’occupation moyen de 90% en 2019.

La vue sur le lac ne suffit plus

«Il n’y a plus de limites dans l’offre hôtelière. Tout se mélange, le business et le loisir. Les clients veulent vivre une expérience quand ils séjournent chez vous. La vue sur le lac ne suffit plus. D’ailleurs, tout le monde s’y met», admet Stefano Brunetti Imfeld. Le Beau-Rivage Palace avec sa bulle dressée dans ses jardins extérieurs en hiver, la patinoire du Royal Savoy ou la Forêt du Lausanne Palace. «Nous surfons tous sur la marque Lausanne, une destination jeune, dynamique et bouillonnante qui est devenue le pendant de Zurich. L’arrivée du Moxy est un complément à l’offre existante. Il faut en tenir compte.»

Les professionnels du tourisme ne s’y sont pas trompés, eux qui, en fin d’année, ont élu Lausanne Meilleure petite ville du monde et fait entrer son marché de Noël dans le top 5 européen.