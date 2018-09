Le Musée Bolo ne s’avoue pas vaincu

Par 69,2% des voix, les Bussignolais ont refusé, dimanche, d’accueillir le Musée Bolo dans leur commune. Son fondateur, Yves Bolognini, réagit à ce verdict cinglant qui pose la question de la survie de l’institution, pour l’instant établie à l’EPFL.

C’est un non très net, comment l’analysez-vous?

Lorsque nous avons proposé ce projet avec le soutien de la Municipalité, le premier et le principal retour négatif a porté sur les aspects financiers. Un investissement de 7 millions de francs a paru important, même s’il n’était pas pour tout de suite. Je regrette que les gens n’aient pas perçu que le développement de Bussigny ne passe pas seulement par la construction d’écoles ou d’égouts, mais aussi par la culture.

Et le projet en lui-même, comment a-t-il été reçu?

Il y a eu des discussions assez virulentes sur les réseaux sociaux. Le projet de musée a été présenté comme une collection de vieux ordinateurs poussiéreux qui n’attirerait que peu de monde. Pourtant, il ne s’agit pas seulement de raconter le passé, mais aussi le présent et le futur du numérique. Le message a été difficile à faire passer, peut-être parce que le concept est encore abstrait.

Y a-t-il un plan B?

Pas dans l’immédiat, mais nous avions déjà établi de nombreux contacts avant même que Bussigny ne se montre intéressée. Cette campagne nous a permis de préciser le projet de musée. Avec cela, nous allons revenir vers d’autres communes dans l’Ouest lausannois et en dehors, mais il est encore trop tôt pour dire lesquelles.

Gardez-vous les mêmes ambitions?

Oui. Le Musée Bolo n’est pas une petite institution dédiée à l’informatique comme on a pu le lire dans la presse. Nos collections sont uniques en Europe. Nous restons convaincus par notre concept et par le travail réalisé par Marc Atallah (ndlr: directeur de la Maison d’Ailleurs, à Yverdon, qui a développé le concept du futur musée). À Bussigny, il était prévu d’intégrer le musée dans un centre pourvu d’une salle polyvalente et d’un restaurant. Le projet pourra s’adapter à d’autres propositions.

Comment se passe la recherche de financements?

Si un nouveau projet démarre rapidement avec une autre commune, nous pourrons faire des recherches de fonds. Mais en attendant, nous avons aussi besoin de financements pour survivre. Nous cherchons un montant de l’ordre de 40 000 francs par an pour maintenir les locaux de stockage de la collection. Le crowdfunding nous a accordé deux années, mais nous risquons d’être bientôt dans une situation difficile.

Vous êtes inquiet pour l’avenir du Musée Bolo?

Oui, clairement. Sans projet d’avenir, nous n’aurons pas de visibilité. Et sans visibilité, il est difficile de trouver des soutiens. Celui de Bussigny nous aurait permis d’aller de l’avant. (24 heures)