Le PLR perd du terrain à la Municipalité d’Écublens

Le résultat est net. Jean-Louis Radice, candidat du Forum d’opinions libres, a été élu dès le premier tour à la Municipalité d’Écublens lors de la complémentaire de dimanche. Avec 1217 voix, il devance largement sa rivale, Fabienne Crousaz, du PLR + Indépendants de droite (PLR + ID), qui rassemble quant à elle 685 suffrages.

Organisée suite à la démission du municipal PLR + ID Didier Lannaz, l’élection aboutit donc à un changement d’équilibre au sein de la Municipalité. Avec la victoire de Jean-Louis Radice, la formation centriste qu’est le Forum d’opinions libre occupera désormais deux sièges à l’Exécutif, avec celui du syndic, Christian Maeder. Le PLR + ID perd quant à lui du terrain, ne conservant plus qu’un seul siège municipal.

Le résultat était attendu et témoigne de l’érosion récente du PLR + ID à Écublens. Avant les communales de 2016, la formation de droite comptait encore trois sièges à l’Exécutif. Après en avoir perdu un, elle a vu ses deux municipaux démissionner à quelques mois d’intervalle. Le premier siège a été préservé à la faveur d’une élection tacite, mais le deuxième n’aura pas survécu à l’assaut du Forum d’opinions libres.

Il faut dire que l’élection de Jean-Louis Radice ne crée pas l’étonnement. Député depuis les dernières élections cantonales, fort d’une longue carrière de conseiller communal, il n’est pas le seul à reconnaître que son ancrage local a été déterminant. Fabienne Crousaz, plus jeune et nouvelle élue communale, n’avait pas sa notoriété.

Pour le PLR + ID, le mal semble toutefois plus profond. «Ces deux démissions successives ont sans doute déçu notre électorat», analyse Pierre Kaelin, membre du comité et ancien syndic, relevant aussi que les candidats pour reprendre le flambeau n’ont pas été faciles à trouver. «Nous allons désormais devenir un parti d’opposition. Il y a un basculement à gauche à Écublens et dans tout l’Ouest lausannois, analyse-t-il en outre. Nous avions une bonne mixité sociale, mais c’est en train de changer.»

La Municipalité comptera désormais trois élus du Parti socialiste et indépendants de gauche (PSIG), deux élus du Forum d’opinions libres, un élu PLR + ID et une élue Verte. (24 heures)