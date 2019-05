Le PLR relance la Ville sur la sécurité des écoliers

Comment la Municipalité entend-elle assurer rapidement la sécurité aux abords des écoles lausannoises? C’est en somme ce que demandait une interpellation urgente de la PLR Florence Bettschart-Narbel, mardi soir au Conseil communal. Parmi ses questions: la Ville va-t-elle mener un audit des passages pour piétons nécessitant une sécurisation? Les Commissions d’établissement et le délégué piétons seront-ils impliqués dans le diagnostic? Des mesures urgentes et ciblées seront-elles prises? Ces derniers mois, plusieurs écoliers ont été blessés lors d’accidents survenus à proximité d’établissements scolaires, notamment dans le quartier de Montoie, où des habitants viennent de manifester pour réclamer des mesures.

En charge de la Mobilité, la municipale socialiste Florence Germond souligne que la Municipalité mène «une politique volontariste depuis des années» et qu’elle a déjà sollicité trois préavis sur cette thématique depuis le début de la législature. Parmi eux, «Rues vivantes», centré sur les aménagements urbains, la valorisation des espaces publics et la modération du trafic. «Il demandait 600'000 francs spécifiquement pour ces questions mais n’a pas été accepté par votre groupe», a lancé Florence Germond au PLR mardi. Le préavis était quand même passé après des échanges tendus.

Désormais, il faut «se réjouir que la partie droite de l’hémicycle se préoccupe aussi de ces questions», ironise la Verte Alice Genoud, appuyée par Denis Corboz (PS), qui apprécie que «le PLR change son fusil d’épaule».

Au-delà de ces quelques piques, les élus se sont accordés sur l’importance d’agir au plus vite. Florence Germond explique qu’une analyse sécuritaire a été menée et que la campagne de sécurisation des abords des écoles est en cours. «Elle comprend une cinquantaine de mesures rapides auprès de 20 collèges et nous allons la dérouler jusqu’au printemps prochain», indique la municipale. Des campagnes de prévention sont également prévues, notamment à la rentrée. À propos de l’audit des passages pour piétons, Florence Germond précise qu’un recensement a déjà été effectué en 2014. Sur les 1000 passages que compte la ville, près de 700 n’ont pas de système de régulation. Parmi eux, «seuls 7% sont jugés peu satisfaisants selon les normes actuelles».

Une résolution PLR demandant «que la Municipalité propose des mesures urgentes pour remédier aux problèmes de sécurité identifiés aux abords des écoles lausannoises» a finalement été acceptée à l’unanimité. (24 heures)