Le PS lausannois lance l’idée d’un centre-ville à 30 km/h

Il s’agit de poursuivre le combat. Après avoir obtenu, avec des dizaines d’autres riverains, que les avenues de Beaulieu et Vinet soient limitées à 30 km/h entre 22h et 6h, la conseillère communale socialiste Anne-Françoise Decollogny voit déjà plus loin. Dans un postulat déposé récemment, elle évoque une limitation étendue à la journée et à toutes les rues où les normes de bruit sont dépassées. Voire à l’ensemble du centre-ville, soit le périmètre de la petite ceinture (Gare-Chauderon-Vinet-Riponne-Tunnel-Bessières-Mon-Repos-Gare).

«Les résultats des tests menés à Vinet et Beaulieu sont très positifs, il faut donc aller de l’avant, toute la population doit être logée à la même enseigne», déclare Anne-Françoise Decollogny. Le projet test montre en effet une diminution de 3,1 décibels sur l’avenue de Beaulieu et de 2,5 décibels sur Vinet, soit l’équivalent, pour l’oreille humaine, d’une réduction du trafic de moitié. En parallèle, les pics de bruit ont baissé de 84%.

«C’est extrêmement encourageant mais nous allons mener le test jusqu’au bout, soit en mai 2019, avant de nous prononcer sur une extension des mesures, indique la municipale de la Mobilité, Florence Germond. Il s’agit d’une piste intéressante et économe pour répondre aux exigences légales et, en fonction des résultats, nous en discuterons avec l’État, les habitants et les milieux routiers.»

40% d’habitants lésés

Après des années de délai, la Confédération, les cantons et les communes avaient jusqu’au 31 mars dernier pour assainir le bruit routier. «Or, d’après un document présenté par la Ville en 2017, 40% des Lausannois sont encore dérangés par des niveaux de bruit supérieurs à la norme», chiffre la postulante. Les valeurs limites sont de 65 décibels en journée et 55 décibels la nuit.

«Dans l’ordre, nous devons agir sur l’émission du bruit, puis sur la propagation et enfin sur la réception. La limitation de vitesse n’est donc pas la seule mesure à envisager, mais il s’agit d’une mesure très efficace puisqu’elle agit à la source», souligne Florence Germond. «Couplée à un revêtement phonoabsorbant, elle serait encore plus pertinente, mais il faut y aller par étapes», abonde Anne-Françoise Decollogny. Cette dernière évoque des habitants qui ne sortent plus sur leur balcon et des enfants qui ne parviennent plus à s’endormir à cause de la proximité du trafic.

Si la conseillère Decollogny est connue pour son combat de longue date contre le bruit routier, son texte s’inscrit dans une série de postulats socialistes visant à revoir la place de la voiture en ville. «Le bruit est un vrai problème de santé publique, mais la droite s’oppose à tout ce qui touche aux privilèges des automobilistes. Ils disent défendre les commerçants, mais a-t-on vraiment moins envie de venir au centre-ville parce qu’il est limité à 30 km/h?» questionne la conseillère. (24 heures)