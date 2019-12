Le Parti Pirate présente un candidat pour le Conseil d'État

Et de trois! Après l'annonce attendue de la syndique de Payerne Christelle Luisier (PLR) et la candidature mystère d'une militante de la Grève du climat, c'est à présent le Parti Pirate Vaudois (PPVD) qui – à l'issue de son assemblée générale de ce dimanche – sort du bois en proposant Jean-Marc Vandel.

Installé à Savigny, cet entrepreneur en informatique de 51 ans et également fondateur de l'association Tangofolies se positionne en défenseur des logiciels libres et de l'écologie. Il souhaite notamment mettre l'accent sur la «promotion d’une utilisation positive et humaniste des nouvelles technologies de façon respectueuse de l’individu et de la démocratie». La transparence politique, la diminution de l'empreinte écologique du canton ainsi que la défense des circuits économiques courts font partie de ses axes de bataille.

«Face à une candidature conservatrice autoproclamée grande vainqueur et à une candidature du buzz qui a, certes, un objectif honorable, mais une candidate peu crédible, la candidature de Jean-Marc Vandel prend tout son sens et incarne un grand espoir pour de nombreux Vaudois voulant une réelle alternative cantonale», communique le PPVD sur son site.

Le dépôt des listes est fixé au 23 décembre. L'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois se disputera le 9 février.