Le TF donne raison aux opposants de Plantaz

C’est un nouveau coup de frein. Le Tribunal fédéral (TF) vient d’annuler le permis de construire délivré par la Municipalité, en février 2016, pour le projet immobilier envisagé sur la parcelle de l’ancien municipal Claude Pilloud (que nous n’avons pu joindre), le long du chemin de Plantaz, à Lutry. Les juges demandent aussi à l’Exécutif d’établir un plan de quartier, ce qu’il avait refusé de faire en février 2016.

Permis de construire annulé

Pour rappel, un premier projet avait été abandonné en 2013. Le précédent permis de construire avait été annulé par le Tribunal cantonal car le projet n’était pas conforme à l’affectation de la zone. Une deuxième mouture est mise à l’enquête en 2015. Il prévoit la construction de trois bâtiments destinés au logement et aux activités professionnelles (comme le veut l’affectation en zone mixte). Douze oppositions sont déposées puis levées par la Municipalité. Deux recours sont alors adressés au Tribunal cantonal: le premier conteste la délivrance du permis de construire, le second pointe le refus de la Municipalité d’établir un plan de quartier comme demandé par deux voisins. En mars 2018, la Cour de droit administratif et public confirme la décision municipale et les recourants se tournent vers le TF.

Ces derniers estiment que le chemin viticole de Plantaz ne se prête pas à une hausse du trafic et que les constructions nuiraient au site, le terrain étant situé à côté de la tour Bertholod, classée monument historique. Surtout, ils soulignent que la parcelle est en «territoire d’agglomération I» du plan de protection de Lavaux ce qui signifie qu’elle est «destinée à l’habitat en prédominance». Or, le projet prévoit plus de surfaces dévolues aux activités professionnelles.

Dans son arrêt du 23 janvier, le TF confirme: «La destination de la zone qui prévoit principalement des activités professionnelles et subsidiairement de l’habitat est contraire à la LLavaux [ndlr: loi cantonale sur la protection de Lavaux]». Les juges soulignent aussi que le plan d’affectation de 1987, même révisé en 2005, «s’approche de l’horizon de quinze ans» visé par la LAT, la loi sur l’aménagement du territoire. En conclusion, la Municipalité ne «pouvait refuser d’établir un plan de quartier» et devra le faire. Quant au permis de construire, il repose «sur une planification non conforme» et est annulé.

Vieil article litigieux

«Mes clients sont très satisfaits mais ne sont pas des va-t-en-guerre, réagit Me Xavier Rubli, avocat des recourants. Ils ne s’opposent pas à une nouvelle construction mais il faut qu’elle soit proportionnée, d’où la demande d’un plan de quartier. La Municipalité n’a pas fait son travail durant trop d’années, elle doit adapter sa planification. C’est réconfortant de voir que les autorités judiciaires osent aller à l’encontre des Exécutifs et de décisions qui laissent parfois songeurs.»

«Un premier projet a été retoqué parce qu’il ne prévoyait pas d’activités professionnelles et maintenant on nous explique qu’un article du règlement communal n’est pas compatible avec la LLavaux qui donne la priorité au logement. Cet article est pourtant vieux de 32 ans et a été validé par l’État», s’étonne le municipal Pierre-Alexandre Schlaeppi. Quoi qu’il en soit, la planification sera revue. «Nous devons modifier notre plan général d’affectation en lien avec la LAT, nous en profiterons donc pour réfléchir à ce secteur.» (24 heures)