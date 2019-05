Le TF juge que le tram mérite bien une route

A chaud

«C’est tout pour la voiture»

«Le plus gros obstacle a été levé»

Guillaume «Toto» Morand, OpposantJe suis très déçu vu que c’était serré. Il y avait trois juges contre deux. On a assisté à une bataille entre juges. Les délibérations ont été très techniques et basées sur la compétence de l’Office fédéral des transports. À aucun moment il n’a été question de la forêt du Flon et de ce qu’elle représente. Tout a tourné autour des questions de procédures. Maintenant, je n’aimerais vraiment pas me trouver dans la peau du syndic, Grégoire Junod, et de la présidente du Conseil d’État, Nuria Gorrite, qui devront prendre la responsabilité de raser cette forêt. Cela sera dommageable pour eux, quand ils seront jugés sur leur bilan.Je n’ai peut-être pas tout compris, mais à aucun moment les juges n’ont parlé de la première préoccupation actuelle des Suisses: il s’agit de la disparition de la biodiversité et des oiseaux, du réchauffement climatique. Ils n’ont parlé que de procédures.On a observé avec la mise en service du M2 qu’il y avait une baisse de trafic très significative. Là rien. C’est tout pour la voiture.Je vais évidemment continuer à me battre pour la forêt du Flon. Mais c’est sûr qu’avec cette décision des juges fédéraux la situation est moins bien engagée.La réaction de l’avocat des TL, Me Alain Thévenaz:Les TL prennent acte avec satisfaction de cette décision. Les juges fédéraux ont confirmé l’analyse juridique qui avait été faite du dossier par les services cantonaux, fédéraux et par les TL depuis le début! C’est-à-dire que l’OFT était compétent pour statuer sur l’ensemble du dossier, y compris la rampe Vigie-Gonin. Cette question est aujourd’hui définitivement tranchée.Alors non, puisque le Tribunal fédéral a admis l’argument de fond. C’est-à-dire que l’OFT est compétent y compris pour la rampe Vigie-Gonin. Il a renvoyé le dossier au Tribunal administratif fédéral (TAF) pour qu’il statue, puisqu’il n’avait pas statué sur le fond, considérant qu’il n’y avait pas eu de décision formelle sur cette question. Ce n’est pas le feu vert pour la construction, mais c’est un énorme obstacle qui est levé. Probablement le plus gros obstacle juridique qui est définitivement levé.Il doit vérifier que le droit fédéral est respecté. C’est une question qui n’est pas tranchée. Mais dans les considérants de l’arrêt que le Tribunal administratif fédéral a rendu l’année passée, il était déjà dit que ces travaux paraissaient indispensables. Donc on peut voir les choses avec sérénité.Il faut que le Tribunal fédéral notifie sa décision d’aujourd’hui, ce qui va prendre quelques semaines. Ensuite le TAF va refaire un échange d’écritures et probablement statuer sur la base du dossier, dans une année ou dix-huit mois.Il y a quatre autres recours. En toute cohérence, les autres recours seront rejetés. Puisqu’ils concluent à l’annulation complète du dossier. Donc on voit mal le Tribunal fédéral aujourd’hui admettre notre recours et demain admettre d’autres recours et tout annuler!