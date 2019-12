Le Totem mêle enfants et parents aux Boveresses

Le pilier central est déjà garni de quelques empreintes de mains multicolores. «C’est notre totem, d’où le nom de ce lieu», sourit Sylvie Chatelain, directrice du Centre de vie enfantine (CVE) de la Grangette. Avec d’autres acteurs associatifs des Boveresses, elle réfléchissait à un espace mettant en lien les familles du quartier. L’idée vient de se concrétiser avec l’ouverture du Totem (chemin des Eterpeys 26), un «espace récréatif gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte».

«Ce quartier est multiculturel, avec différentes formes de précarité, et nous remarquons depuis un certain temps que le communautarisme est de plus en plus fort. De plus, la majorité des familles ne sont pas prioritaires pour obtenir une place en crèche car l’un des parents, au moins, est sans activité», rapporte Sylvie Chatelain. Il s’agissait donc d’offrir un lieu de rencontre et de socialisation. L’idée du Totem a été proposée à la Ville qui l’a acceptée.

La structure est donc née il y a un mois, dans un ancien local du CVE de la Grangette dont elle constitue «une prestation supplémentaire». Deux éducatrices, Selma Christ et Maria Polo, accueillent parents et enfants les vendredis de 9h à 11h30. «Elles ont toutes les deux une sensibilité à l’aspect social de leur métier. Il s’agit d’échanger, d’animer mais aussi d’œuvrer à la cohésion et à l’égalité des chances.»

Au Totem, aucune activité n’est imposée. Les enfants jouent, expérimentent, les parents boivent un café, se posent, discutent. «Nous nous sommes inspirés de ce qui est proposé par l’espace récréatif de la Grenette, à la Riponne. À terme, si ça fonctionne et si nous avons l’accord de la Municipalité, nous pourrions agrandir l'espace, voire proposer quelques places d’accueil non contractualisées, comme à la Grenette justement», note Sylvie Chatelain. Un premier bilan sera dressé au printemps.