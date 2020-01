Le Tribunal conforte la Muni sur la Balance de Savuit

La Municipalité de Lutry empoche la première manche concernant la transformation de la balance romaine de Savuit. Alors que l’Association Sauver Lavaux et des riverains contestent fortement le projet, le Tribunal cantonal vient de balayer leurs arguments. «Une décision très satisfaisante qui confirme le bon travail des services communaux», apprécie le municipal Pierre-Alexandre Schlaeppi. Il rappelle que ce projet poursuit trois objectifs: réhabiliter un bâtiment historique devenu vétuste, mieux mettre en valeur le mécanisme de la balance et proposer des appartements «à loyers accessibles» au centre d’une localité.

Jusqu’au Tribunal fédéral

Les opposants iront «très certainement au Tribunal fédéral», d’après leur avocat Laurent Fischer. Ces derniers contestent surtout l’esthétique et l’intégration du bâtiment dans le hameau. «Il n’y a pas une extrême volonté de la Cour de protéger ce village. Le projet est imposant et situé au milieu de constructions plus basses, c’est pourquoi nous voulions qu’un plan de quartier soit établi en amont», explique l’avocat. Il déplore également que la Commission consultative de Lavaux (CCL) se soit prononcée sur «un dossier qui a ensuite subi des modifications, en particulier concernant la structure du bâtiment».

Pierre-Alexandre Schlaeppi recadre: «Le dossier était en ordre pour la CCL, qui est cantonale. C’est le Service immeubles, patrimoine et logistique de l’État qui a demandé de légères adaptations. Nous les avons faites sans soumettre à nouveau à la CCL. Elle nous l’a reproché, nous lui avons donc fait parvenir le dossier et elle n’a pas fait de remarques.» Surtout, il affirme que la population, en dehors des opposants, salue l’architecture du projet. «C’est soi-disant trop grand et pas bien intégré, pourtant le tribunal vient de dire le contraire. Je rappelle qu’il y a eu une étude urbanistique, une étude d’implantation, un petit concours d’architecture et un avant-projet.»

«Retard regrettable»

Mais les opposants doutent des intentions municipales. «Propriétaire et constructrice, la Ville est juge et partie car elle veut un revenu direct ou du rendement. Ce n’est pas la première fois qu’un projet est discutable et que les critères esthétiques et patrimoniaux sont secondaires à Lutry», lance Laurent Fischer. Alors qu’elle envisageait de demander les crédits d’ouvrage à son Conseil communal fin 2018, la Municipalité sait que la procédure risque de durer. «C’est le droit des opposants d’aller plus loin et nous le respectons. Nous verrons le résultat final mais c’est regrettable qu’un projet aussi important, notamment en termes de logements, prenne du retard. Quand vous essayez de développer quelque chose, il y a toujours des mécontents, c’est un peu triste», conclut Pierre-Alexandre Schlaeppi.