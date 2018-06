Le Tribunal enterre la verdure de Pierreval

L’Association pour la sauvegarde de Pierreval donne rendez-vous sous un arbre, au milieu d’une place de jeux cernée de gabarits. «Pour bien comprendre», disent les riveraines. Comprendre ce que la population de ce quartier lausannois, situé entre les avenues du Mont-d’Or et de Montoie, s’apprête à perdre. C’est là, en lieu et place de cet espace vert et du parking adjacent, que le syndicat Unia (propriétaire des parcelles) a obtenu le droit d’ériger deux immeubles. La lutte des habitants contre ce projet a pris fin il y a quelques jours, lorsque le Tribunal cantonal a rejeté le recours d’un voisin, ce dernier renonçant ensuite au Tribunal fédéral.

«Nous sommes sous le choc. Lausanne et Unia n’ont aucune considération pour le bien-être d’habitants qui sont déjà dans une situation économique défavorable», s’indignent les membres de l’association. À noter qu’au début des discussions, le syndic Grégoire Junod avait proposé une option à un seul immeuble, pour épargner la place de jeux, mais qu’Unia avait refusée. Ce sont donc deux bâtiments qui viendront bientôt s’insérer entre les quatre déjà existants.

«Nous avons un unique coin de verdure au centre du quartier et il va être bétonné»

Déçus et en colère, les habitants veulent élargir le débat à la place de la nature en ville, thématique chère à la Municipalité. «Nous entendons parler de projets participatifs, de jardins d’immeubles, de potagers communautaires mais c’est complètement contradictoire avec ce qu’il se passe ici. Nous avons un unique coin de verdure au centre du quartier et il va être bétonné.» Les autorités disent comprendre ce mécontentement, mais répètent que le projet d’Unia est conforme au Plan général d’affectation (PGA) et qu’elles ont exigé «toutes les mesures nécessaires afin de garantir la protection des arbres existants lors des travaux».

Renforcer la place de l’arbre

Le PGA lausannois est justement en cours de révision, rappelle Natacha Litzistorf, municipale du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture. «Il nous faudra y introduire des choses encore plus contraignantes pour mieux préserver les espaces verts. À titre personnel, je souhaiterais renforcer la place de l’arbre et du vert dans le cadre de toutes les réflexions de densification, de construction et de rénovation. Donner plus de poids à la nature dans les outils de planification, c’est ma ligne depuis longtemps.»

La municipale invite à mieux réfléchir sur «la morphologie urbaine» pour favoriser les espaces verts au pied des immeubles. «Nous devons aussi travailler sur l’architecture végétale, par exemple sur une 5e façade (le toit) végétalisée et accessible aux habitants, envisage Natacha Litzistorf. Souvent, par facilité, il est plus simple de faire tabula rasa et de tout recommencer plutôt que de préserver l’existant. Mais il faut réfléchir différemment.» (24 heures)